سياسة
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بعد 18 سنة.. الجنائية الدولية تأمر بأوّل محاكمة في جرائم حرب بدارفور
حكم قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية بإمكانية توجيه 31 اتهاماً لسوداني يُشتبه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأمروا بإجراء أول محاكمة في إراقة الدماء بإقليم دارفور السوداني.
بعد 18 سنة.. الجنائية الدولية تأمر بأوّل محاكمة في جرائم حرب بدارفور
قضاة المحكمة الجنائية الدولية يأمرون بأول محاكمة في جرائم حرب بدارفور / Others
9 يوليو 2021

حكم قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية بإمكانية توجيه 31 اتهاماً لسوداني يُشتبه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأمروا بإجراء أول محاكمة في إراقة الدماء بإقليم دارفور السوداني.

وقال القضاة في قرار نُشر اليوم الجمعة إنّ علي محمد علي عبد الرحمن يواجه 31 اتهاماً من بينها القتل والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب.

ويتّهم ممثلو الادعاء عبد الرحمن، الذي يُلقب أيضاً باسم علي كوشيب بأنه كان قائداً كبيراً لآلاف من مقاتلي "الجنجويد" الموالين للحكومة في ذروة الصراع بدارفور في 2003 و2004.

وجاء في منطوق الحكم "بناء على ذلك فإن هيئة المحكمة تُلزم عبد الرحمن بالمثول للمحاكمة بالتهم التي أُقرّت". ولم يتحدد بعد موعد لبدء المحاكمة.

واشتعل الصراع في دارفور في 2003 عندما حمل متمردون معظمهم من غير العرب السلاح ضد حكومة الخرطوم واتهموها بإهمال الإقليم القاحل في غرب البلاد.

وحشدت الحكومة مليشيات معظمها من العرب لسحق التمرّد مما أشعل فتيل موجة من العنف وصفتها واشنطن وبعض النشطاء بأنها ترقى لأن تكون إبادة جماعية.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني السابق عمر البشير بأنه العقل المدبّر للإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع التي ارتُكبت في دارفور. وأُطيح بالبشير في 2019 ولا يزال مسجوناً في الخرطوم حتى الآن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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