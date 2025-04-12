وقد شهد اليوم الثاني من النسخة الرابعة لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025 جلسة رفيعة المستوى حول إعادة إعمار سوريا الجديدة، أثارت نقاشاً صريحاً بشأن مسار البلاد في ظل الإدارة الجديدة، إذ سلطت الضوء على تفاؤل المواطنين، لكنها حذّرت في الوقت ذاته من التحديات الكبيرة التي تفرضها العقوبات، والتدخلات الأجنبية، وغياب الدعم الدولي.

أدار الجلسة وضاح خنفر، رئيس منتدى الشرق والمدير العام السابق لشبكة الجزيرة، والتي جاءت تحت عنوان: "سوريا: بلدٌ متصالحٌ ومعادٌ بناؤه"، يوم السبت 12 أبريل/نيسان، وشارك فيها عدد من الشخصيات البارزة من بينهم: نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركي، وغير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، وجيفري ساكس رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وكارل سكاو نائب المدير التنفيذي ومدير العمليات في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

في مستهل الجلسة، شدّد خنفر على الأهمية الجيوسياسية الدائمة لسوريا، قائلاً: "استراتيجياً، تُعد سوريا مركزاً للجيوسياسة. فقد كانت جزءاً من كل صراع شهدته المنطقة، وجزءاً من كل حل كذلك"، مؤكداً أن استقرار سوريا يمكن أن يعيد الأمل إلى الشرق الأوسط بأكمله.

وتحدث خنفر عن زيارته الأخيرة إلى دمشق، مشيراً إلى وجود مشاعر أمل جديدة بين الناس. وقال: "لقد رأيت الأمل الجديد الذي بدأ يظهر بين أبناء الشعب السوري".

في وقت سابق يوم الجمعة، عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعاً رفيع المستوى مع الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش المنتدى، ما يعكس تنامي العلاقات الثنائية ودور دمشق المحوري في استقرار المنطقة.

وأكد أردوغان لنظيره السوري أن أنقرة ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية عن سوريا.

وشارك وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني في اليوم الافتتاحي، وكان من المقرر أن يحضر جلسة السبت، إلا أنه اضطر إلى المغادرة في وقت متأخر من ليلة الجمعة بسبب تطورات عاجلة، حسب ما أعلنه نائب وزير الخارجية التركي يلماز.

ورغم ذلك، بقي الشعب السوري محور النقاشات. وكشف يلماز عن بيانات استطلاع رأي جديدة من مجلة "الإيكونوميست"، تشير إلى تحول واضح في المزاج العام.

وقال: "70% من السوريين في مختلف أنحاء البلاد ومن مختلف الطوائف يشعرون بالتفاؤل حيال المستقبل، و80% يشعرون بأنهم أكثر حرية مما كانوا عليه في عهد نظام الأسد، و8% لديهم نظرة إيجابية تجاه الرئيس الشرع"، وأضاف: "بعد 14 عاماً، يعتقد السوريون فعلاً أن بإمكانهم تحقيق شيء ما".

الديناميات الأمنية والغارات الإسرائيلية: تهديد مستمر

تحدث يلماز عن التقارير الأخيرة حول محادثات "فك الاشتباك" التركية-الإسرائيلية في أذربيجان بشأن الأجواء السورية، موضحاً أنها ذات طبيعة تقنية بحتة وليست دبلوماسية.

وقال: "الأمر يتعلق بآلية فك الاشتباك، عندما تُستخدم الأجواء، يجب التواصل مع الجهات الأخرى التي تستخدمها أيضاً".

لكن خنفر انتقد الأبعاد السياسية لاستمرار الغارات الإسرائيلية في سوريا، قائلاً: "الاستمرار في هذه الضربات يعني نزع الشرعية عن الواقع الحالي، ووضع سوريا تحت ضغط هائل".

واعترف يلماز بخطورة هذه الغارات، واصفاً العمليات الإسرائيلية بأنها "من أكبر الأخطار التي تقوّض الشرعية السياسية" للحكومة السورية الجديدة.

وأضاف: "التوسع الإسرائيلي هو التهديد الأكبر حالياً"، محذراً من أن الفوضى على الأرض قد تُستغل لتبرير استمرار الوجود الإسرائيلي في سوريا.

الحوكمة الشاملة والاستجابة الدولية

من جانبه، دعا غير بيدرسون، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، إلى التحلي بالصبر وتحقيق المساءلة خلال المرحلة الانتقالية الهشة التي تمر بها البلاد بقيادة الرئيس الشرع.

وقال: "لم يكن أحد يتوقع ما حدث.. ولكن المجتمع الدولي اجتمع فوراً في مدينة العقبة الأردنية"، مشيراً إلى مؤتمر ما بعد الانتقال الذي شهد مشاركة دول غربية وعربية، بينما غابت عنه روسيا والصين وإيران.

وأكد بيدرسون أهمية وجود حوكمة شاملة، قائلاً: "إذا أوفى الشرع بوعوده، من خلال إقامة هيكل حكم شامل والحفاظ على مؤسسات الدولة، فإن المجتمع الدولي سيستجيب"، مشيراً إلى تحسنات مثل إعلان دستوري جديد وهيكل حكومي جامع.

مأزق العقوبات: سحق الأمل والتعافي الاقتصادي

أجمع المتحدثون على أن العقوبات الدولية تمثل عائقاً كبيراً أمام إعادة إعمار سوريا.

وقال خنفر بصراحة: "العقوبات تقتل الناس"، مشيراً إلى أن السوريين الذين كانوا يعتمدون على التجارة غير الرسمية للبقاء أصبحوا الآن عاجزين عن الوصول إلى الاحتياجات الأساسية.

وأيد بيدرسون هذا الرأي قائلاً: "بدون إنهاء العقوبات، نحن نسير نحو كارثة، الوضع الاقتصادي والإنساني يزداد سوءاً"، مضيفاً: "واشنطن ما زالت مترددة.. لم تحسم أمرها".

ورغم أن المساعدات الإنسانية من المفترض أن تكون معفاة من العقوبات فإنها مستمرة، ودعا بيدرسون تركيا والاتحاد الأوروبي والدول العربية إلى الضغط على الولايات المتحدة للسماح على الأقل بتشغيل الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنوك، وقال: "لا يمكننا أن نتحمل الفشل. نحن بحاجة إلى نجاح سوريا".

ساكس: السلام لن يتحقق إلا من خلال دبلوماسية حقيقية

وانتقد جيفري ساكس بشكل لاذع السياسات الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط، متهماً الدولتين باستمرار استغلال الحرب في سوريا، وقال: "لن يكون هناك سلام في هذه المنطقة ما لم تتحقق دبلوماسية حقيقية، وليس عمليات تديرها الاستخبارات الأمريكية".

وأوضح ساكس أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتبعان استراتيجية طويلة الأمد لإعادة تشكيل الشرق الأوسط من خلال تدخلات عسكرية وحروب تغيير الأنظمة، وأضاف: "الحرب في سوريا واحدة من ست حروب روّجت لها إسرائيل، منها في لبنان والعراق وسوريا وليبيا والصومال والسودان".

وأشار إلى أن هذه الحروب كانت "اختيارية وليست ضرورية"، وندد بدور القوى الإمبريالية في رسم مصير المنطقة، وقال: "هذه المنطقة مقسمة منذ 100 عام، أولاً من قبل الإمبراطورية البريطانية ثم الأمريكية"، مضيفاً: "إسرائيل لم تكن لتخوض هذه الحروب وحدها.. هذه حروب أمريكية. إسرائيل لا يمكنها القتال ليوم واحد بدون الدعم الأمريكي".

واقترح ساكس حلاً بسيطاً لوقف الحروب في الشرق الأوسط: "كل ما هو مطلوب برأيي أن توقِف الولايات المتحدة استخدام حق النقض ضد انضمام فلسطين كعضو 194 في الأمم المتحدة.. وعندها ستتوقف الحروب في المنطقة كلها"، وختم قائلاً: "ما لم يحدث ذلك، فلن يكون هناك سلام".