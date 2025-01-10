سياسة
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"نهدف إلى الزيادة".. وزير تركي: نزود سوريا بـ210 ميغاواط من الكهرباء يومياً
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده تزود سوريا بـ210 ميغاواط من الكهرباء يومياً من 7 نقاط مختلفة.
"نهدف إلى الزيادة".. وزير تركي: نزود سوريا بـ210 ميغاواط من الكهرباء يومياً
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال المقابلة مع قناة CNN Turk / صورة: AA (AA)
10 يناير 2025

وأضاف بيرقدار، في مقابلة مع قناة CNN Turk الإخبارية، الخميس: "يمكننا العمل على بدء تصدير ما يقارب 500 ميغاواط من الكهرباء إلى (محافظة) حلب (شمالي سوريا) خلال الأشهر الستة المقبلة".

وأشار الوزير التركي إلى أنه تم إرسال وفدين مختلفين إلى سوريا لتحديد احتياجاتها من الطاقة.

وأكد بيرقدار أنهم يعملون من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في سوريا، لكي يتمكن اللاجئون السوريون في تركيا من العودة إلى بلدهم بشكل آمن ومشرف ومنظم.

وأشار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي إلى أن تركيا تصدر الكهرباء ومنتجات الوقود إلى سوريا منذ 2017.

وأوضح بيرقدار: "نحن نصدر حالياً 210 ميغاواط من الكهرباء يومياً إلى سوريا من 7 نقاط مختلفة، هناك بالفعل عمل مستمر. وكذلك شركات محلية تشتري وتوزع في تلك المناطق".

وأردف المتحدث: "نهدف إلى زيادة الـ210 ميغاوات التي ذكرتها إلى 300 ميغاوات في فبراير/شباط المقبل".

وتابع بيرقدار: "على سبيل المثال، يمكننا شحن الغاز الطبيعي الذي تحتاجه محطات توليد الكهرباء في حلب عبر خط أنابيب من تركيا".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي المنهار، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

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