وأوضح كاجر، في منشور عبر منصة إكس، أن التعاون بين تركيا والبرازيل في مجال الطيران شهد تطوراً ملحوظاً عقب زيارته إلى البرازيل في سبتمبر/أيلول الماضي، مشيراً إلى أن الاتفاقية الجديدة بين "توساش" و"إمبراير"، التي وُقّعت خلال معرض الدفاع الدولي "LAAD 2025" في البرازيل، تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز هذا التعاون.

وأضاف الوزير أن مذكرة التفاهم المبرمة ستمهّد الطريق لإطلاق مشاريع مشتركة في مجالات البحث والتطوير والإنتاج، سواء على المنصات المدنية أم العسكرية، مؤكداً: "نواصل بثبات العمل على تعزيز مكانة صناعة الطيران التركية على الساحة الدولية من خلال شراكات استراتيجية فعالة".

من جهتها، أكدت شركة "توساش" في بيان أن الاتفاقية ستُسهم في توسيع نطاق التعاون مع "إمبراير"، من خلال مشاريع إنتاج مشترك، واستكشاف فرص جديدة في مجالات البحث والتطوير والهندسة.

كما شدَّدت الشركة على استمرار جهودها الرامية إلى ترسيخ مكانة صناعة الطيران التركية منافساً دولياً قوياً في هذا القطاع الحيوي.