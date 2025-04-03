الحرب على غزة
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"توساش" التركية توقّع مع شركة برازيلية اتفاق تعاون بأنشطة البحث والتطوير والإنتاج المشترك
وقّعت شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" اتفاق تعاون مع نظيرتها البرازيلية "إمبراير"، في أنشطة البحث والتطوير والإنتاج المشترك، بحسب ما أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاجر، اليوم الخميس.
"توساش" التركية توقّع مع شركة برازيلية اتفاق تعاون بأنشطة البحث والتطوير والإنتاج المشترك
أكدت شركة "توساش" في بيان أن الاتفاقية ستُسهم في توسيع نطاق التعاون مع "إمبراير" / وسائل التواصل
3 أبريل 2025

وأوضح كاجر، في منشور عبر منصة إكس، أن التعاون بين تركيا والبرازيل في مجال الطيران شهد تطوراً ملحوظاً عقب زيارته إلى البرازيل في سبتمبر/أيلول الماضي، مشيراً إلى أن الاتفاقية الجديدة بين "توساش" و"إمبراير"، التي وُقّعت خلال معرض الدفاع الدولي "LAAD 2025" في البرازيل، تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز هذا التعاون.

وأضاف الوزير أن مذكرة التفاهم المبرمة ستمهّد الطريق لإطلاق مشاريع مشتركة في مجالات البحث والتطوير والإنتاج، سواء على المنصات المدنية أم العسكرية، مؤكداً: "نواصل بثبات العمل على تعزيز مكانة صناعة الطيران التركية على الساحة الدولية من خلال شراكات استراتيجية فعالة".

من جهتها، أكدت شركة "توساش" في بيان أن الاتفاقية ستُسهم في توسيع نطاق التعاون مع "إمبراير"، من خلال مشاريع إنتاج مشترك، واستكشاف فرص جديدة في مجالات البحث والتطوير والهندسة.

كما شدَّدت الشركة على استمرار جهودها الرامية إلى ترسيخ مكانة صناعة الطيران التركية منافساً دولياً قوياً في هذا القطاع الحيوي.

مصدر:TRT Arabi
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