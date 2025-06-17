سياسة
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15 قتيلاً أوكرانياً في هجوم روسي واسع.. وزيلنسكي: من أفظع الهجمات وبوتين يريد استمرار الحرب
قُتل 15 أوكرانياً وأصيب عشرات آخرون في هجوم روسي واسع النطاق بالصواريخ والمسيّرات على مناطق متفرقة من البلاد، مساء أمس الاثنين، بحسب مصادر رسمية أوكرانية.
15 قتيلاً أوكرانياً في هجوم روسي واسع.. وزيلنسكي: من أفظع الهجمات وبوتين يريد استمرار الحرب
فرق الإنقاذ بين حطام مباني مدمرة في كييف جراء القصف الروسي / AP
منذ 5 ساعات

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان على تليغرام اليوم الثلاثاء أن الجيش الروسي شن ليلاً هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيّرة على العاصمة كييف، ومدن أوديسا وتشرنيغوف وميكولايف وجيتومير وكيروفوغراد وزاباروجيا.

وأوضح زيلنسكي أن الجيش الروسي هاجم كييف بأكثر من 440 طائرة مسيّرة و32 صاروخاً، واصفاً ذلك بأنه "من أفظع الهجمات على العاصمة".

وقال إنّ الهجوم أسفر عن مقتل 15 مواطناً على الأقل وإصابة 75، مشيراً إلى وقوع أضرار مادية في ثماني مناطق مختلفة بالعاصمة كييف، وأن جهود إنقاذ الناس من تحت الأنقاض جارية.

وندد بـ"تجاهل المجتمع الدولي الهجمات الإرهابية" الروسية على بلاده، مؤكداً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد استمرار الحرب.

وقال لاحقاً في منشور على منصة إكس: "تواجه كييف إحدى أفظع الهجمات. نحن على تواصل مع كل شركائنا على جميع المستويات الممكنة لضمان الرد بشكل مناسب. الإرهابيون هُم مَن يجب أن يشعروا بالألم، لا الأبرياء".

ونقل موقع روسيا اليوم الإخباري عن قناة أوبشتشيستفينويه التليفزيونية الأوكرانية قولها، في منشور على تليغرام: "انفجارات تدوي في كييف".

من جهتها، أفادت صحيفة سترانا الأوكرانية بوقوع حرائق كبيرة في منطقتَي دارنيتسكي وسولوميانسكي بالعاصمة كييف. 

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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