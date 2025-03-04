وقالت النيابة العامة في بيان إن حافلة ركاب اصطدمت بشاحنة صغيرة، على الطريق بين أورورو وبوتوسي جنوبي البلاد، وسقطت في واد على عمق أكثر من 500 متر.

وأَضافت أن حصيلة ضحايا الحادث بلغت "31 قتيلاً و22 جريحاً".

وأوردت السلطات أن سائق الشاحنة تسبب في الحادث لأنه غيّر مساره وقاد في الاتجاه الخاطئ. فيما قال المتحدث باسم الشرطة ليمبيرث شوك إن سائق الشاحنة "في المستشفى (...) تحت حراسة الشرطة لأن النيابة العامة طلبت توقيفه".

وذكرت الشرطة أن الحافلة انطلقت من مدينة أورورو، حيث أقيم مهرجان في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أحد أكبر المهرجانات في أمريكا اللاتينية ويجذب عشرات آلاف من الأشخاص كل عام.

والسبت الماضي، أدى اصطدام حافلتين إلى مقتل 37 شخصاً في منطقة بوتوسي نفسها.

ويلقى سنوياً، نحو 1400 شخص مصرعهم في حوادث مرور على الطرق في بوليفيا، حسب أرقام وزارة الداخلية، خصوصاً بسبب تهور السائقين وأعطال ميكانيكية.