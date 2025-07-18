الحرب على غزة
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الاحتلال يعتقل شاباً فلسطينياً بالضفة بعد إطلاق النار عليه.. ومستوطنون يقتلون عشرات الأغنام بالأغوار
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عدداً من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بينهم شاب اعتقله بعد إطلاق النار عليه وإصابته، فيما سرق مستوطنون وقتلوا عشرات الأغنام في الأغوار الشمالية.
الاحتلال يعتقل شاباً فلسطينياً بالضفة بعد إطلاق النار عليه.. ومستوطنون يقتلون عشرات الأغنام بالأغوار
قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية / AA
18 يوليو 2025

جاء ذلك خلال مداهمات نفذها الاحتلال الإسرائيلي في مواقع متفرقة من الضفة الغربية تركزت في مدينة نابلس (شمال).

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "قوات الاحتلال اقتحمت محيط المقبرة الغربية في مدينة نابلس، ودهمت منزلاً وأطلقت الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة المواطن فادي أبو شرخ، قبل أن تعتقله، بينما منعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المنزل لإسعافه". وأشارت المصادر، إلى أنه لم تعرف بعد طبيعة إصابة الشاب أبو شرخ.

وفي الإطار نفسه، اعتقل الجيش عدداً من الفلسطينيين في عدة محافظات خلال مداهمة وتفتيش منازل، تركزت في محافظات بيت لحم (جنوب)، وطولكرم (شمال).

في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اليوم الجمعة، بأن مستوطنين فلسطينيين سرقوا وقتلوا عشرات رؤوس الأغنام في الأغوار الشمالية، إذ قال رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن “مستعمرين سرقوا عشرات من رؤوس الأغنام تعود لعائلات في المالح بالأغوار الشمالية، وقتلوا منها نحو 117 رأساً بعد اقتيادها إلى منطقة "الشق" القريبة”.

وأضاف دراغمة، أن “المستعمرين قتلوا الأغنام بالسكاكين، والرصاص الحي، في تصعيد خطير بحق المواطنين وممتلكاتهم في الأغوار الشمالية”.

ووفقاً لوفا، شهدت منطقة المالح ليلة صعبة، بعد مهاجمة مستوطنين مسلحين خيام الفلسطينيين، والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم، وسرقة مواشيهم وقتل العشرات منها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد ألف فلسطيني على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.​​​​​​​

مصدر:TRT ARABI
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