جاء تهديد نتنياهو تعليقاً على توقيع مئات الجنود وضباط الاحتياط في سلاح الجو والاستخبارات والمدفعية وسلاح البحرية خلال اليومين الماضيين، رسائل تدعو إلى وقف الحرب من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين، وفق إعلام عبري.

وهدد نتنياهو في تصريح أصدره مكتبه بـ"فصل" العسكريين الداعين لوقف الحرب أو رفض الخدمة العسكرية.

وقال: "أي شخص يشجع على التمرد، سيُطرَد فوراً"، وأضاف: "التمرد هو التمرد، بغضّ النظر عن الاسم القذر الذي يطلقونه عليه"، وفق تعبيره.

واتهم نتنياهو الموقعين على الرسائل بـ"رفض أداء الخدمة العسكرية"، وهي التهمة التي نفاها الموقعون، إذ يطالبون بوقف الحرب في سبيل إعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

في سياق متصل، قلل نتنياهو من شأن الرسائل الرافضة للحرب والموقِّعين عليها، مضيفاً: "نفس الرسائل مرة أخرى: مرةً نيابةً عن الطيارين، ومرةً ​​نيابةً عن قدامى المحاربين في البحرية، ومرةً ​​نيابةً عن آخرين"، حسب بيان مكتبه.

وادّعى أن الإسرائيليين "لم يعودوا يصدقون أكاذيبهم الدعائية التي ترددها وسائل الإعلام"، في إشارةٍ إلى اعتراضات بعض العسكريين على سياسات نتنياهو طوال مسار الحرب ضد قطاع غزة.

وتابع: "هذه الرسائل لم تُكتَب باسم جنودنا الأبطال، لقد كتبتها مجموعة صغيرة هامشية، تديرها منظمات غير حكومية ممولة من الخارج من أجل هدف واحد، هو الإطاحة بالحكومة اليمينية"، دون تسمية أي جهة.

كما وصف نتنياهو الموقعين على الرسائل بأنهم "مجموعة صغيرة منفصل بعضها عن بعض من المتقاعدين"، زاعماً أن الغالبية العظمى منهم "لم يخدموا حتى لسنوات في الجيش الإسرائيلي".

وكان نحو ألف من العسكريين الاحتياط والمتقاعدين في سلاح الجو الإسرائيلي قد وقَّعوا عريضة يوم الخميس، تدعو إلى استعادة الأسرى عبر وقف الحرب في قطاع غزة، وتبعهم في خطوتهم 150 ضابطاً سابقاً في سلاح البحرية، وعشرات العسكريين في سلاح المدرعات.

وفي 19 مارس/آذار الماضي، عزل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضابطي احتياط أحدهما في الاستخبارات العسكرية والآخر في سلاح الجو، رفضا المشاركة في الحرب على قطاع غزة بعد استئناف القتال، ووصف أحدهما وزراء الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بـ"الخونة القذرين".

وبدعمٍ أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وفي 1 مارس/آذار، انتهت المرحلة الأولى من اتفاقٍ لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية-قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصَّل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية في غزة في 18 مارس/آذار الماضي، استجابةً للجناح الأشد تطرفاً في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.

ويرى معارضو نتنياهو وأهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة أن خرق وقف إطلاق النار ساعد نتنياهو على تعزيز ائتلافه اليميني المُهتز في ظل محاكمته المُستمرة بتهم الفساد.