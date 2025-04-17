سياسة
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مجزرة خيام بخان يونس
في أخبارنا لهذا اليوم: الاحتلال يحرق خيام نازحين بخان يونس ويقصف القطاع، والسوداني يدعو الشرع للمشاركة في القمة العربية ببغداد المقررة الشهر المقبل
دقائق الذروة / TRT Global
17 أبريل 2025

انتشل الدفاع المدني في قطاع غزة أكثر من خمسة عشر شهيدًا معظمهم من النساء والأطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بمواصي خان يونس، وأدى إلى اشتعال النيران في الخيام واحتراق الجثامين والمصابين. في السياق نفسه تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس ومدينة مرسيليا، احتجاجًا على استشهاد عشرات الصحفيين في حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، وذلك بدعوة من جمعيات ومنظمات صحافية. في شأن منفصل قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إن جميع الوزارات ومؤسسات القطاع الخاص في بلاده مستعدة للتنسيق والتعاون لتحقيق تعاون استراتيجي وتكامل اقتصادي واجتماعي مع سوريا. من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على العميد سالم داغستاني، الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية، في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد، لتورطه في "جرائم حرب". ختامًا، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنه وجه دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة بغداد في مايو/أيار المقبل.

مصدر:TRT ARABI
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