سياسة
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اتفاق بين الشرع وفرهاد عبدي شاهين
في أخبارنا لهذا اليوم.. توقيع اتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وفرهاد عبدي شاهين، زعيم الفرع السوري لمنظمة PKK|YPG الإرهابية، وزيلينسكي وبن سلمان يبحثان تطورات الحرب الأوكرانية
اتفاق بين الشرع وفرهاد عبدي شاهين / TRT Global
11 مارس 2025

توقيع اتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وفرهاد عبدي شاهين، زعيم الفرع السوري لمنظمة PKK|YPG الإرهابية. الاتفاق يؤكد على وحدة سوريا، ومحاربة فلول الأسد، كما ينص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد. قاض أمريكي يمنع إدارة ترمب من ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات في جامعة كولومبيا، لحين نظر المحكمة بالدعوى القضائية التي تطعن في احتجازه. وزيلينسكي يلتقي ولي العهد السعودي في جدة قبيل اجتماع أمريكي ـ أوكراني مرتقب يُنتظر أن يقترح فيه الرئيس الأوكراني خطة لوقف الحرب في بلاده.

مصدر:TRT Arabi
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