وقبل أيام أعلن نتنياهو عزمه إقالة بار، معلّلاً ذلك بـ"استمرار انعدام الثقة" مع المسؤول الذي يشغل منصبه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، في ولاية كان من المقرر أن تستمر خمس سنوات.

وأوضح بيان الحكومة الإسرائيلية أنها "وافقت بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنهاء فترة ولاية رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار".

وعيّنت بار الحكومة الإسرائيلية السابقة التي أبعدت نتنياهو عن الحكم بين يونيو/حزيران 2021 وديسمبر/كانون الأول 2022.

وكانت العلاقة بين نتنياهو وبار متوترة حتى ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بخاصة بسبب “الإصلاحات القضائية” المقترحة التي قسمت البلاد.

وساءت العلاقة بشدة بعدما نشر الشاباك في الرابع من مارس/آذار خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول أقرّ بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه أضاف أن "سياسة الهدوء مكّنَت حماس من مراكمة قوتها العسكرية على نحو هائل".

وكان بار ألمح إلى أنه سيستقيل قبل نهاية ولايته، متحملاً مسؤولية فشل جهاز الأمن في الحؤول دون الهجوم.