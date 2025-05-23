للمرة الثالثة خلال أربع وعشرين ساعة.. "الحوثي" تستهدف إسرائيل بصاروخ باليستي، فيما لم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وزارة الخارجية الأمريكية تقول إنها تعمل بكثافة مع وزارة الخزانة لرفع العقوبات عن سوريا في أقرب وقت. موضحة أن رفع العقوبات عن دولة يستغرق وقتا معينا حتى عندما تأتي التعليمات من الرئيس.

قائمة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا قيد المراجعة.. أعلن زيلينسكي أن بلاده بدأت دراسة القائمة التي تلقتها من الجانب الروسي خلال محادثات السلام في إسطنبول، التي تدعو إلى تبادل ألف أسير مقابل ألف آخرين.