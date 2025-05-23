الحرب على غزة
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هجوم حوثي على إسرائيل
في أخبارنا لهذا اليوم.. "الحوثي" تستهدف إسرائيل بصاروخ باليستي، وبدء العمل على إنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا
هجوم حوثي على إسرائيل / TRT Global
23 مايو 2025

للمرة الثالثة خلال أربع وعشرين ساعة.. "الحوثي" تستهدف إسرائيل بصاروخ باليستي، فيما لم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وزارة الخارجية الأمريكية تقول إنها تعمل بكثافة مع وزارة الخزانة لرفع العقوبات عن سوريا في أقرب وقت. موضحة أن رفع العقوبات عن دولة يستغرق وقتا معينا حتى عندما تأتي التعليمات من الرئيس.

قائمة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا قيد المراجعة.. أعلن زيلينسكي أن بلاده بدأت دراسة القائمة التي تلقتها من الجانب الروسي خلال محادثات السلام في إسطنبول، التي تدعو إلى تبادل ألف أسير مقابل ألف آخرين.

مصدر:TRT Arabi
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