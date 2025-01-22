جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير العدل السويدي غونار سترومر، في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت ماريا مالمر ستينرغارد: "أكدنا أننا لن ندعم التنظيمات التي تشير إليها تركيا باسم YPG وPYD وغولن بأي شكل من الأشكال".

وأشارت ستينرغارد إلى انعقاد الاجتماع الأول لآلية الأمن الثنائية التي أنشئت حديثاً، وقالت إنهم أتيحت لهم الفرصة لمعالجة القضايا الدولية الحالية التي تهدد الأمن المشترك.

وتابعت الوزيرة السويدية: "مكافحة الإرهاب تشكل أولوية بالنسبة إلينا، وسنعمل على تحقيق هذا الهدف على المدى الطويل بالتعاون مع تركيا. وبصفتنا حلفاء، سنواصل العمل معاً لمكافحة الإرهاب وجميع أشكاله".