تركيا
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وزيرة خارجية السويد: لن نقدم أياً من أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية
أكدت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد أن بلادها لن تقدم أي شكل من أشكال الدعم لتنظيمات "YPG, PYD" و"غولن" الإرهابية.
وزيرة خارجية السويد: لن نقدم أياً من أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية
وزيرة خارجية السويد: لن نقدم أياً من أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية / صورة: AA (AA)
22 يناير 2025

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير العدل السويدي غونار سترومر، في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت ماريا مالمر ستينرغارد: "أكدنا أننا لن ندعم التنظيمات التي تشير إليها تركيا باسم YPG وPYD وغولن بأي شكل من الأشكال".

وأشارت ستينرغارد إلى انعقاد الاجتماع الأول لآلية الأمن الثنائية التي أنشئت حديثاً، وقالت إنهم أتيحت لهم الفرصة لمعالجة القضايا الدولية الحالية التي تهدد الأمن المشترك.

وتابعت الوزيرة السويدية: "مكافحة الإرهاب تشكل أولوية بالنسبة إلينا، وسنعمل على تحقيق هذا الهدف على المدى الطويل بالتعاون مع تركيا. وبصفتنا حلفاء، سنواصل العمل معاً لمكافحة الإرهاب وجميع أشكاله".

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