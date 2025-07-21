أردوغان يدعو المجتمع الدوليَّ للاعترافِ بجمهوريةِ قبرصَ التركيةِ، وإقامةِ عَلاقاتٍ دبلوماسيةٍ وسياسيةٍ واقتصاديةٍ معها وتسييرِ الرحلاتِ الجويةِ المباشرةِ وفتحِ البابِ أمامَ التجارةِ المباشرةِ.

”إسرائيلُ تتعمَّدُ قتلَ الأطفالِ”.. هذا ما قالتْهُ المقررةُ الخاصةُ للأممِ المتحدةِ المَعنيةُ بحقوقِ الإنسانِ في فلسطينَ، فرانشيسكا ألبانيزي، بينما أكَّدَ برنامجُ الأغذيةِ العالميُّ أنَّ ثُلُثَ الأشخاصِ في قطاعِ غزةَ لا يتناولونَ الطعامَ لعدةِ أيامٍ.

الداخليةُ السوريةُ تؤكدُ التمكُّنَ منْ إنفاذِ وقْفِ إطلاقِ النارِ داخلَ مدينةِ السويداءِ تمهيداً لمرحلةِ تبادُلِ الأسرى والعودةِ التدريجيةِ للاستقرارِ إلى عمومِ المحافظةِ.