الحرب على غزة
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الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في مجلس الأمن الدولي وسط إدانات دولية لهجمات الاحتلال على غزة
أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية رسالة دعم إلى إسرائيل خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي تناولت الوضع في غزة، بينما أدانت غالبية الدول المشاركة الهجمات الإسرائيلية على القطاع.
الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في مجلس الأمن الدولي وسط إدانات دولية لهجمات الاحتلال على غزة
مجلس الأمن الدولي / Reuters
19 مارس 2025

وخلال الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي الدائم بالأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن مسؤولية استئناف الهجمات الإسرائيلية "تقع بالكامل على عاتق حركة حماس". وأضافت شيا أن جيش الاحتلال لا ينفذ هجمات عشوائية، بل يستهدف فقط مواقع تابعة لحماس.

كما أشارت شيا إلى أن حركة حماس تواصل استخدام البنية التحتية المدنية، مشددة على أن الولايات المتحدة تدين هذه الممارسات.

من جهة أخرى، أدانت كل من الجزائر وبريطانيا وروسيا والصين وباكستان وسلوفينيا استئناف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وطالبت هذه الدول الأمم المتحدة، بمؤسساتها السياسية والقانونية والإنسانية كافة، بالتحرك العاجل واتخاذ مواقف حازمة إزاء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي.

وواصلت إسرائيل حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة في ظل وضع إنساني ومعيشي بالغ الصعوبة، وانعدام توافر الوقود في جميع محافظات القطاع، بسبب غلق الاحتلال المعابر.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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