وبذلك يرتفع عدد الشهداء بالقطاع منذ ساعات فجر الخميس إلى 112 فلسطينيا، في إطار الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي.

وقال جهاز الدفاع المدني بغزة، في بيان مساء الخميس، إن "31 فلسطينيا استشهدوا في القصف الذي استهدف مدرسة دار الأرقم، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى 6 مفقودين وعشرات الجرحى".

وأضاف البيان أن "المفقودين لا أجساد لهم عقب القصف".

وفي وقت سابق الخميس، قالت وزارة الصحة في غزة: “وصل المستشفى الأهلي العربي 27 شهيدا وأكثر من 70 إصابة حتى اللحظة، نتيجة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصفه للمواطنين النازحين في مدرسة دار الأرقم بمدينة غزة “.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدرسة دار الأرقم زاعما أنه هاجم "مجمع قيادة" لحماس، فيما نفى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ذلك، مؤكدا أن الهجوم استهدف مدنيين عزلا من النازحين.

وفي السياق، أوردت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 50523 شهيداً و114776 إصابة”.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: “وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 100 شهيد (منهم 3 شهداء انتشال)، و138 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”، مضيفة أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار 2025 بلغت 1163 شهيداً و2735 إصابة”.

تحذير أممي

من جهته، حذّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمام مجلس الأمن الدولي الخميس من أنّ استشهاد 15 مسعفاً في قطاع غزة بقصف إسرائيلي استهدف سياراتهم يثير مخاوف بشأن ارتكاب "الجيش الإسرائيلي جرائم حرب".

وقال تورك: "روّعني مقتل 15 من العاملين في المجال الصحي وموظفي الإغاثة، وهو أمر يثير مخاوف جديدة بشأن ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب".

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن الأحد انتشال جثث 15 مسعفا استشهدوا في إطلاق نار لجيش الاحتلال الإسرائيلي على سيارات إسعاف في تل السلطان في رفح جنوبي قطاع غزة قبل أسبوع.

وقالت الأمم المتحدة إن الشهداء كانوا من مسعفي الطوارئ الذين استجابوا لنداءات استغاثة من فلسطينيين في جنوب غزة.

وشدّد تورك أمام مجلس الأمن الدولي على أن الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على غزة منذ شهر "يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وقد يصل إلى حد استخدام التجويع كأسلوب حرب".

وأعرب عن قلقه إزاء "الخطاب التحريضي" لكبار المسؤولين الإسرائيليين المتعلق بالاستيلاء على الأراضي وضمها وتقسيمها، وحول نقل الفلسطينيين خارج غزة.

وقال تورك إن هذا الأمر "يثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جرائم دولية، ويتعارض مع المبدأ الأساسي للقانون الدولي ضد الاستيلاء على الأراضي بالقوة".

والأحد، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية بقطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.