ووَفقاً لقناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي، "شنت الطائرات الأمريكية غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة، ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخر".

كما استهدفت غارات أمريكية مناطق متفرقة جنوب شرقي مدينة صعدة، وسيارة في مديرية بلاد الروس بالعاصمة صنعاء، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا في هذه المناطق، وفق ذات المصدر.

وذكرت "المسيرة" أن العدوان الأمريكي استهدف بـ15 غارة جوية مناطق متفرقة جنوب شرقي مدينة صعدة شمالي اليمن.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي حتى الأربعاء، أدت مئات الغارات الأمريكية على اليمن إلى مقتل 66 مدنياً وإصابة 142 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات حوثية.

ولا تشمل تلك الأرقام الضحايا من القوات التابعة للحوثيين.

وفي 15 مارس/آذار المنصرم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدّد بـ"القضاء على الحوثيين تماماً".

فيما ردّت الجماعة بتأكيدها أن تهديد ترمب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة"، إذ استأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة على القطاع.



