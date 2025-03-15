وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان، إن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 130 طائرة مسيّرة من أصل 178 أطلقتها روسيا خلال الليل"، وأشارت إلى "فقدان 38 مسيرة أخرى"، ما قد يعني استخدامها وسائل إلكترونية للتشويش على الطائرات.

وأفاد البيان أيضاً، بإطلاق القوات الروسية صاروخين باليستيين باتجاه الأراضي الأوكرانية.

وأمس الجمعة، قال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا، سيرهي ليساك، إن صاروخاً روسياً سقط على منطقة سكنية في مدينة كريفي ريه، ما أدى إلى إصابة 11 شخصاً، بينهم طفلان.

ونشر ليساك على تليغرام، صورة تظهر أضراراً لحقت بمبانٍ سكنية شاهقة ومنازل أخرى ومبنى يبدو أنه يضم عدداً من الشركات.

بدوره، نبّه رئيس الإدارة العسكرية في كريفي ريه، أولكسندر فيلكول، السكان إلى ضرورة البقاء داخل الملاجئ بسبب خطر تكرر الضربات في الموقع.

أما في منطقة خيرسون (جنوب)، ذكر حاكم المنطقة على تليغرام أن قنابل روسية موجهة سقطت على عدد من الأهداف، منها منطقة سكنية في مدينة خيرسون، مما أسفر عن مقتل شخص.

وتشن روسيا، منذ 24 فبراير/شباط 2022، هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتقول إن خطط كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.