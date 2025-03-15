سياسة
1 دقيقة قراءة
أوكرانيا تتصدى لهجوم روسي بعشرات المسيرات وتعلن سقوط قتلى وجرحى في هجوم صاروخي ومدفعي
أعلنت أوكرانيا اليوم السبت، تصدّي دفاعاتها الجوية الليلة الماضية لعشرات المسيرات الروسية، فيما أدى قصف صاروخي ومدفعي روسي على مناطق سكنية إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بينهم طفلان.
أوكرانيا تتصدى لهجوم روسي بعشرات المسيرات وتعلن سقوط قتلى وجرحى في هجوم صاروخي ومدفعي
استمرار المواجهات بين القوات الأوكرانية والروسية على عدة جبهات / AP
15 مارس 2025

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان، إن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 130 طائرة مسيّرة من أصل 178 أطلقتها روسيا خلال الليل"، وأشارت إلى "فقدان 38 مسيرة أخرى"، ما قد يعني استخدامها وسائل إلكترونية للتشويش على الطائرات.

وأفاد البيان أيضاً، بإطلاق القوات الروسية صاروخين باليستيين باتجاه الأراضي الأوكرانية.

وأمس الجمعة، قال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا، سيرهي ليساك، إن صاروخاً روسياً سقط على منطقة سكنية في مدينة كريفي ريه، ما أدى إلى إصابة 11 شخصاً، بينهم طفلان.

ونشر ليساك على تليغرام، صورة تظهر أضراراً لحقت بمبانٍ سكنية شاهقة ومنازل أخرى ومبنى يبدو أنه يضم عدداً من الشركات.

بدوره، نبّه رئيس الإدارة العسكرية في كريفي ريه، أولكسندر فيلكول، السكان إلى ضرورة البقاء داخل الملاجئ بسبب خطر تكرر الضربات في الموقع.

أما في منطقة خيرسون (جنوب)، ذكر حاكم المنطقة على تليغرام أن قنابل روسية موجهة سقطت على عدد من الأهداف، منها منطقة سكنية في مدينة خيرسون، مما أسفر عن مقتل شخص.

وتشن روسيا، منذ 24 فبراير/شباط 2022، هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتقول إن خطط كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us