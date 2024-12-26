سياسة
1 دقيقة قراءة
الشيباني يكشف عن تعاون قادم بين سوريا ومحيطها العربي
قال وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، الأربعاء، إنه تلقى اتصالات من نظرائه بتركيا والكويت والبحرين ولبنان. لافتاً إلى أن "الأيام القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً بين سوريا ومحيطها العربي على الصعد كافة".
الشيباني يكشف عن تعاون قادم بين سوريا ومحيطها العربي
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني/ صورة: وسائل التواصل (وسائل التواصل) / other
26 ديسمبر 2024

وكتب الشيباني، على حسابه بمنصة "إكس" قائلاً: "سعدت اليوم باتصال السادة وزراء خارجية دول الكويت، والبحرين، ولبنان، وتركيا، ووزير الدولة في الخارجية القطرية، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في الحكومة الليبية".

وأضاف: "شعرت بامتداد سوريا الإقليمي وعمق العلاقة مع الدول العربية، وستشهد الأيام القادمة تعاوناً كبيراً بين سوريا ومحيطها العربي على الصعد كافة، لتحقيق تطلعات وآمال شعبنا العظيم في سوريا الجديدة".

وبحث وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، الأربعاء، مع نظيره في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير الكويتي من نظيره السوري، وفق بيان للخارجية الكويتية، في أول اتصال بين الجانبين منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت الخارجية الكويتية، إن الجانبين تناولا "التطورات في سوريا، وسبل تعزيز علاقات الأخوّة الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين"، دون تفاصيل أكثر.

ويأتي الاتصال الهاتفي وسط حراك عربي نحو دمشق، ووصول مسؤولين إقليميين ودوليين إلى البلاد بوتيرة يومية، لعقد اجتماعات مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us