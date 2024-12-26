وكتب الشيباني، على حسابه بمنصة "إكس" قائلاً: "سعدت اليوم باتصال السادة وزراء خارجية دول الكويت، والبحرين، ولبنان، وتركيا، ووزير الدولة في الخارجية القطرية، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في الحكومة الليبية".

وأضاف: "شعرت بامتداد سوريا الإقليمي وعمق العلاقة مع الدول العربية، وستشهد الأيام القادمة تعاوناً كبيراً بين سوريا ومحيطها العربي على الصعد كافة، لتحقيق تطلعات وآمال شعبنا العظيم في سوريا الجديدة".

وبحث وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، الأربعاء، مع نظيره في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير الكويتي من نظيره السوري، وفق بيان للخارجية الكويتية، في أول اتصال بين الجانبين منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت الخارجية الكويتية، إن الجانبين تناولا "التطورات في سوريا، وسبل تعزيز علاقات الأخوّة الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين"، دون تفاصيل أكثر.

ويأتي الاتصال الهاتفي وسط حراك عربي نحو دمشق، ووصول مسؤولين إقليميين ودوليين إلى البلاد بوتيرة يومية، لعقد اجتماعات مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.