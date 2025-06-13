وكشفت الصحيفة، الجمعة، عن أن مسؤولين إسرائيليين أوضحوا أن الهدف المعلن لاجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الأخير تمثل في مناقشة تطورات صفقة تبادل المحتجزين، فيما كان الهدف الفعلي هو تضليل إيران وإقناعها بأن الموضوع لا يتجاوز الشأن الإنساني، وهو ما سمح بإخفاء الاستعدادات العسكرية الجارية.

وحسب الصحيفة، فإن الموافقة النهائية على تنفيذ الضربة ضد إيران جرت ليلة الخميس-الجمعة خلال اجتماع الكابينت، وكان مجرد انعقاد الاجتماع جزءاً من المخطط التضليلي، فقد عُقد تحت عنوان "الأسرى"، فيما كانت الأوامر العسكرية تُستكمل خلف الكواليس.

وأفادت يديعوت أحرونوت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم تكن لديه نية فعلية لقضاء "إجازة في الشمال"، كما لم تكن هناك خطط حقيقية لإيفاد الوزير رون ديرمر، ورئيس الموساد دادي برنيا، إلى واشنطن، رغم ما أُعلن رسمياً، في خطوة تهدف إلى تعميق التضليل.

وأضافت الصحيفة أن الوزراء المشاركين في اجتماع الكابينت وقّعوا جميعاً على وثيقة سرية تمنع تسريب أي تفاصيل، وقد سبقت الاجتماع سلسلة من المشاورات المصغرة بين نتنياهو وعدد محدود من الوزراء وكبار المسؤولين في المنظومة الأمنية والعسكرية.

وحسب تقرير يديعوت أحرونوت، فقد تضمّنت خطة التضليل تصريحات متكررة عن الأسرى، وتلميحات إلى خلافات متزايدة مع واشنطن، وتسريبات حول اقتراب جولات تفاوض جديدة، كلها صُممت كـ"ستار ضبابي" يُخفي ما يجري فعلاً.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي انعقد فيه اجتماع الكابينت، نشر مكتب رئيس الوزراء بياناً زائفاً أفاد بأن ديرمر وبرنيا سيلتقيان يوم الجمعة مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وهو لقاء لم يكن من المقرر أن يُعقد أصلاً، وكان جزءاً من المخطط التضليلي.

والهدف، وفق التقرير، كان إقناع طهران بأن لديها يومين إضافيين قبل أي تحرك إسرائيلي، خصوصاً بانتظار الجولة السادسة من المحادثات الإيرانية-الأمريكية في سلطنة عُمان الأحد.

كما ذكرت يديعوت أحرونوت أن إعلان "إجازة نتنياهو في الشمال" جاء ضمن السيناريو التضليلي، رغم أنه لم تكن هناك نية فعلية لذلك.

أما حفل زفاف نجله أفنير، الذي أُقيم قبل أربعة أيام من الهجوم، فرغم كونه فعلياً فإنه خدم في التوقيت بوصفه عنصر تشويش إضافياً.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وقّعا يوم الاثنين السابق للهجوم أمر تعبئة الجيش، بالتنسيق مع رئيس الأركان إيال زامير، وحددا موعد العملية بدقة لتنفَّذ فجر الجمعة.

وأكدت يديعوت أحرونوت أن عدداً محدوداً جداً من المسؤولين كانوا على علم بالخطة، وقد جرى الحفاظ على السرية التامة.

كما أُطلقت سلسلة من البيانات المضللة من مكتب رئيس الوزراء، للتأثير في الرأي العام داخل إسرائيل، بل حتى في إيران، بما في ذلك تسريبات عن "محادثات مزعومة" بين نتنياهو والرئيس دونالد ترمب لم تحدث فعلاً، ونُشرت دون نفي، لإيهام المتابعين بوجود خلاف استراتيجي بين تل أبيب وواشنطن.

المحادثات مع واشنطن كانت “طُعماً”

حسب أكسيوس، فإن الاستعدادات الإسرائيلية بدأت حتى في الوقت الذي كانت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تسعى لإبرام صفقة نووية مع طهران، حيث كثّفت تل أبيب من عمليات جمع المعلومات، ونقلت الأصول العسكرية، وأجرت تدريبات تحاكي سيناريو الهجوم.

وأثار هذا الاستعداد قلق بعض المسؤولين في البيت الأبيض، الذين أبدوا خشيتهم من أن يُقْدِم نتنياهو على تنفيذ العملية دون موافقة أمريكية. إلا أن نتنياهو طمأن ترمب بأنه لن يفعل ذلك من دون تنسيق، في حين أبلغت الإدارة الأمريكية رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن أي ضربة ضد إيران ستكون مسؤولية إسرائيلية بالكامل، وفقاً للموقع.

وذكر أكسيوس أن الرئيس ترمب كرر في أكثر من مناسبة خلال الأيام التي سبقت الضربة -بما في ذلك قبل تنفيذها بساعات- معارضته أي هجوم إسرائيلي من شأنه أن يُفشل مسار المفاوضات.

لكن بعد ساعات من بدء الهجوم، نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن العملية نُفذت بالتنسيق الكامل مع واشنطن. وأوضح مسؤولان إسرائيليان للموقع أن إدارة ترمب كانت تُظهر علناً رفضها الضربة، لكنها لم تعارضها في الجلسات الخاصة. وأضاف أحدهما: "تلقّينا ضوءاً أخضر واضحاً من الولايات المتحدة".

وحسب التقرير، فإن الهدف من هذا الموقف العلني كان تضليل طهران ودفعها إلى الاعتقاد بعدم وجود هجوم وشيك، ومنع تحرّك الأهداف البشرية الإيرانية المُدرجة على قائمة الاستهداف.

في السياق ذاته، ذكر أكسيوس أن مساعدي نتنياهو زوّدوا الصحفيين الإسرائيليين بمعلومة مفادها أن ترمب حاول وقف الهجوم خلال مكالمة هاتفية يوم الاثنين، لكنَّ مصادر إسرائيلية أكدت لاحقاً أن الاتصال تناول تنسيق الخطوات النهائية قبيل تنفيذ العملية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله إن "الهدف من كل ذلك كان أن تعتقد القيادة الإيرانية والرأي العام الإسرائيلي أن الضربة غير وشيكة، لأن أي تسريب كان سيُفقد العملية عنصر المفاجأة الحاسم".

وأوردت يديعوت أحرونوت أن زعيم المعارضة يائير لابيد، جرى إطلاعه مسبقاً على تفاصيل العملية من خلال القنوات الرسمية، وقد أعلن لاحقاً دعمه لقوات الأمن وبارك تحركها للحفاظ على أمن المواطنين.

وأكدت الصحيفة أن العملية لم تكن أحادية الجانب، كما صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بل جرت بالتنسيق المسبق مع إدارة الرئيس دونالد ترمب.

ووفقاً للمصادر، فإن ترمب كان قد منح إيران مهلة مدتها 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق، وقد نُفِّذت الضربة الإسرائيلية في اليوم الحادي والستين تماماً.

وفي ختام تقريرها، أوضحت يديعوت أحرونوت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عند الساعة 03:35 فجراً بدء العملية، وهي ضربة "محددة ودقيقة" استهدفت القدرات النووية والصاروخية الإيرانية بعيدة المدى، فيما دوّت صافرات الإنذار في أنحاء إسرائيل تحسباً لرد إيراني وشيك.

وفجر اليوم الجمعة، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً واسعاً على إيران أطلق عليه اسم "الأسد الصاعد"، قصف خلاله أهدافاً نووية في مناطق مختلفة، واغتال قادة عسكريين وعلماء.

وقال جيش الاحتلال إنه "أطلق بتوجيهات من المستوى السياسي هجوماً استباقياً دقيقاً متكاملاً لضرب البرنامج النووي الإيراني".