بمشاركة أكثر من عشرين رئيس دولة، انطلاق منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة تحت شعار "التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم".

محكمة إسرائيلية ترفض طلب إعادة الكهرباء إلى غزة ووزير الطاقة إيلي كوهين يبدي سعادته حيال رفضها التماساً قدمته منظمات حقوقية لإجباره على إعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

اتفاق وصف بالمهم بين سوريا وكوريا الجنوبية. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الاتفاق الموقع بين دمشق وسيول يمهد لتعزيز العلاقات الثنائية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والتعليم.