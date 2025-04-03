وقالت الحركة، في بيان، إن الجريمة "تدخل ضمن جرائم الإبادة الجماعية الموصوفة بموجب القانون الدولي، التي ترتكبها تل أبيب بشراكة وغطاء من الولايات المتحدة".

ومساء الخميس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد 29 فلسطينياً بينهم 18 طفلاً وامرأة ومسناً، إضافةً إلى أكثر من 100 مصاب، بقصف إسرائيلي للمدرسة.

وذكر المكتب أن عدداً من الشهداء والجرحى لم يصلوا إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية بمدينة غزة، وسط صعوبة وصول المصابين إلى المستشفيات بسبب انهيار القطاع الصحي بالكامل.

وأضافت حماس: "هذه الجرائم النكراء، من ارتكاب المجازر الوحشية، وتصعيد عمليات الإخلاء القسري، وفرض سياسة التجويع، وإغلاق المعابر أمام كل مقوّمات الحياة، هي أركان إبادة جماعية موصوفة بموجب القانون الدولي".

وأشارت إلى أن هذه الإبادة "يرتكبها مجرم الحرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته الفاشية، بغطاء سياسي وعسكري أمريكي إجرامي، يجعل من الإدارة الأمريكية شريكاً مباشراً في ارتكابها".

وشددت على أن "العجز الدولي غير المبرر عن أداء الدور المطلوب لوقف الإبادة ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، هو تعبير صارخ عن سقوط منظومة القيم والقوانين التي لطالما تغنّى بها المجتمع الدولي، أمام هول الجريمة المرتكبة في قطاع غزة، وعلى مرأى ومسمع من العالم".

وطالبت حماس كل الفاعلين الدوليين والدول العربية والإسلامية بـ"مغادرة مربع الصمت والتحرك الفوري لوقف المجازر البشعة بحق المدنيين، ووقف الكارثة الإنسانية التي يصنعها الاحتلال الفاشي في قطاع غزة، والعمل على محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة ومنع إفلاتهم من العقاب".

وأقر جيش الاحتلال بقصف المدرسة، زاعماً مهاجمة "مجمع قيادة" لحماس، فيما نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ذلك، مؤكداً أن الهجوم استهدف مدنيين عزلاً من النازحين.

والأحد، توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 165 ألف بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.