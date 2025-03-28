سياسة
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أكثر من 70 غارة أمريكية على اليمن خلال يوم.. والحوثي: نجحنا في منع الملاحة الإسرائيلية بالبحر الأحمر
ارتفع الجمعة عدد الغارات الأمريكية على اليمن إلى أكثر من 70، وهي الموجة الأعنف منذ بدء واشنطن ضرباتها على البلد العربي قبل نحو أسبوعين.
أكثر من 70 غارة أمريكية على اليمن خلال يوم.. والحوثي: نجحنا في منع الملاحة الإسرائيلية بالبحر الأحمر
قتيل و10 جرحى في 69 غارة أمريكية على اليمن / AP
28 مارس 2025

وأفادت مصادر حوثية رسمية بأن هذه الغارات أسفرت عن سقوط قتيل و10 جرحى، فيما قالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي في سلسلة عواجل عبر قناتها على تليغرام نقلاً عن مراسليها، إن الطيران الحربي الأمريكي شنّ 26 غارة على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي الجوف وصعدة.

وقالت القناة إن 8 غارات أمريكية استهدفت منطقة السواد بمديرية سنحان جنوبيّ صنعاء، فيما طالت 8 غارات أخرى محيط المجمع الحكومي بمديرية الحزم في محافظة الجوف. كما أفادت بأن 8 غارات أمريكية استهدفت محيط مدينة صعدة عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، فيما استُهدفت مديرية سحار في المحافظة نفسها بغارتين.

لاحقاً قالت القناة إن الغارات على محيط مدينة صعدة أدّت إلى مقتل مدني وإصابة 3 آخرين، ولم تذكر القناة أي تفاصيل بشأن الخسائر البشرية أو الأضرار المادية الناجمة عن بقية الغارات.

وفجر الجمعة أعلنت جماعة الحوثي شن 43 غارة أمريكية أخرى، توزعت بين 19 على محافظة عمران و8 على صنعاء و7 على صعدة و4 على مأرب و3 على الحديدة و2 على الجوف.

وأفاد بيان صادر عن أنيس الأصبحي، متحدث وزارة الصحة بحكومة الحوثي، بأن 7 مدنيين أصيبوا جراء العدوان الأمريكي على صنعاء، وأضاف أن بين الجرحى طفلين، دون ذكر مدى خطورة الإصابات.

في سياق متصل قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي مساء الجمعة، إن عمليات الجماعة نجحت في منع الملاحة الإسرائيلية تماماً في البحر الأحمر.

وأضاف الحوثي في كلمة مصورة بمناسبة "يوم القدس العالمي" بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة: "شعبنا لم يخضع لكل الضغوط لثنيه عن موقفه الجهادي المناصر لفلسطين، وقطع شوطاً كبيراً ومستوىً كاملاً يحظى فيه بعون ونصر الله".

وتابع: "عمليات الجماعة المساندة لغزة نجحت تماماً في منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر". وتعهد الحوثي "باستمرار تنفيذ عمليات عسكرية داخل فلسطين المحتلة (إسرائيل)".

وعن الغارات الأمريكية على اليمن علّق الحوثي قائلاً: "الأمريكي في جولته التصعيدية على بلدنا جاء لتهيئة مرحلة جديدة يستفرد بالشعب الفلسطيني دون أي دعم أو تضامن".

وبشأن مدى تأثير الغارات الأمريكية قال الحوثي: "في الوقت الذي يقول فيه الأمريكي إنه يستهدف القدرات العسكرية، هو يستهدف أعياناً مدنية في العاصمة صنعاء والمحافظات".

وفي 15 مارس/آذار الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه أمر جيش بلاده بشنّ "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماماً".

فيما ردّت الجماعة بتأكيد أن تهديد ترمب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة"، إذ استأنفت منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الجاري حرب الإبادة على القطاع.

وحتى صباح الجمعة رصدت الأناضول عشرات الغارات الأمريكية على اليمن أدت إلى مقتل 58 شخصاً وإصابة 131 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة الحوثيين.

مصدر:TRT Arabi
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