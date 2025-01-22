في ذلك اليوم هاجمت حماس 11 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، رداً على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى"، حسب الحركة.

وفي ما يلي أبرز الاستقالات الإسرائيلية على خلفية الفشل العسكري والأمني والاستخباراتي في التوقع والتصدي لهجوم حماس المباغت، الذي فضح زيف دعاية تل أبيب عن قدراتها:

21 يناير/كانون الثاني 2025:

- رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي يعلن استقالته بداية من 6 مارس/آذار المقبل، ويقول في كلمة متلفزة: "في 7 أكتوبر فشلنا في الدفاع والهجوم، وسأحمل نتائج ذلك اليوم الرهيب معي لبقية حياتي".

- قائد المنطقة الجنوبية بالجيش يارون فينكلمان يعلن استقالته، ويقول في كتاب الاستقالة: "في 7 أكتوبر فشلت في الدفاع عن (منطقة) النقب الغربي، وسيبقى هذا الفشل محفوراً في ذهني لبقية حياتي".

- منصب رئيس الأركان هو أعلى منصب في الجيش، ويُشغَل لمدة 3 سنوات قد تمدد لسنة واحدة فقط، أما منصب قائد المنطقة الجنوبية ففي صلب مهامه المسؤولية عن قطاع غزة.

- بعد استقالة هاليفي من المتوقع أن يستقيل قادة القوات الجوية والبحرية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وفق صحيفة جيروزاليم بوست، أمس الثلاثاء.

12 سبتمبر/أيلول 2024:

- قائد الوحدة 8200 الاستخبارية في الجيش يوسي سارييل يستقيل قائلاً: "في 7 أكتوبر لم أقم بالمهمة كما توقعت وكما توقع المرؤوسون والقادة".

- استقالة قائد الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة اللواء عوزي ليفي.