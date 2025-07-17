ويأتي هذا القرار تنفيذاً لتعهد حزب العمال، الذي وصل إلى السلطة في يوليو/تموز 2024، بخفض سن الاقتراع في انتخابات البرلمان البريطاني.

وتنضم بريطانيا بهذا القرار إلى مجموعة من الدول القليلة التي تسمح بالتصويت لمن هم في سن 16 عاماً، مثل الإكوادور والنمسا والبرازيل، في حين تسمح إسكتلندا وويلز منذ سنوات بمشاركة من هم في سن 16 و17 عاماً في الانتخابات المحلية والإقليمية.

كما أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإصلاحات الانتخابية الإضافية، تشمل تشديد ضوابط تمويل الحملات الانتخابية للحد من تبرعات الشركات الوهمية، إلى جانب اعتماد نظام التسجيل التلقائي للناخبين، والسماح باستخدام البطاقات المصرفية وسيلة لإثبات الهوية داخل مراكز الاقتراع.