تركيا
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تركيا وإندونيسيا تعتزمان رفع التجارة بينهما وإطلاق مشروع لإنتاج مسيّرات
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، عزمهما على تحقيق تجارة ثنائية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، من خلال تطوير اتفاقية تجارية تفضيلية محدودة بينهما حتى عام 2
تركيا وإندونيسيا تعتزمان رفع التجارة بينهما وإطلاق مشروع لإنتاج مسيّرات
تركيا وإندونيسيا توقّعان 13 اتفاق تعاون / صورة: AA (AA) / AA Archive
13 فبراير 2025

جاء ذلك في بيان مشترك مكون من 64 مادة صدر عن البلدين، الأربعاء، حسب رئاسة دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.

وأوضح البيان المشترك أن الزعيمين اتفقا على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والدفاع والصحة والطاقة والبنية التحتية، تزامناً مع الذكرى الـ75 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد البيان ضرورة تعزيز الروابط بين الشعبين من خلال التعليم والتبادل الثقافي والسياحة، بالإضافة إلى تكثيف التعاون السياسي والاستراتيجي في المحافل الإقليمية والدولية.

وفيما يخص التعاون الاقتصادي، شدد الزعيمان على أهمية تعزيز التجارة والاستثمار، ودعم تبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على قطاعات الزراعة والبنية التحتية.

وحسب البيان، فقد أبدت تركيا استعدادها للمساهمة في مشاريع الإسكان منخفض التكلفة في إندونيسيا.

وفي مجال الدفاع، اتفق الجانبان على تطوير شراكة استراتيجية لتعزيز القدرات الدفاعية، وإنشاء مكاتب تمثيلية لشركات الصناعات الدفاعية التركية في إندونيسيا، مع توسيع فرص التدريب المشترك في مجالات الأمن السيبراني والاستخبارات ومكافحة الإرهاب.

كما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية بين وزراء الخارجية والدفاع لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاستراتيجي.

وأكد الزعيمان التزامهما بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة جميع أنواع الجرائم، بما في ذلك العابرة للحدود والجريمة المنظمة والإرهاب.

كما جرى الاتفاق على تعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات والشرطة لتقييم المخاطر الأمنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وشدد البيان على أهمية أمن الطاقة في دعم التنمية الاقتصادية، وتأكيد التزام الطرفين بتشجيع الابتكار في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة من أجل مستقبل أكثر استدامة.

وجرى الاتفاق على التعاون في مشاريع البحث والتطوير والإنتاج في قطاع الطاقة داخل البلدين وخارجهما.

كما أشار البيان إلى أهمية تطوير استخدام مصادر الطاقة المتجددة وبخاصة الطاقة الحرارية الأرضية، وتعزيز الحوار حول المواد الخام اللازمة للتحول إلى الطاقة النظيفة.

وأكد البيان المشترك أن التعاون في البنية التحتية بين تركيا وإندونيسيا يمثل أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي والاتصال والإنتاجية والتنمية.

وفي هذا السياق، رحب البيان بمشاركة الشركات التركية بمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الإندونيسية، بما في ذلك مشروع الإسكان الوطني الذي يشمل بناء 3 ملايين وحدة سكنية وخطة تطوير العاصمة الجديدة "نوسانتارا".

وجرى الاتفاق على إنشاء "منتدى البنية التحتية التركي-الإندونيسي" لمناقشة إمكانات التعاون في هذا المجال، وكُلفت الوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ المشاريع المخططة.

وفي المجال الثقافي والتعليمي، شدد البيان على أهمية تعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية والاجتماعية بين الشعبين، بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون طويل الأمد.

كما عبرت إندونيسيا عن نيتها استضافة مهرجان "تكنوفست" التركي للطيران والتكنولوجيا في عام 2026 أو 2027، في إطار تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة.

ووقّعت تركيا وإندونيسيا، الأربعاء، اتفاقية لإقامة مشروع مشترك يتمثل في بناء مصنع للطائرات المسيّرة التركية في إندونيسيا.

وأفاد مراسل الأناضول، أن الاتفاقية وُقّعت بين شركتي "بايكار" التركية الرائدة في إنتاج الطائرات المسيّرة، و"ربيبليكورب" الإندونيسية، في إطار زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إندونيسيا.

وحسب الاتفاقية سيجري أيضاً تصدير 60 طائرة مسيّرة من طراز "بيرقدار تي بي3"، و9 طائرات من طراز "بيرقدار أقينجي" إلى إندونيسيا.

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