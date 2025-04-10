تركيا
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أردوغان: نواصل العمل مع إندونيسيا لإعادة إعمار غزة والدفاع عن القضية الفلسطينية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ أنقرة ستواصل العمل مع إندونيسيا لإعادة إعمار غزة والدفاع عن القضية الفلسطينية.
أردوغان: نواصل العمل مع إندونيسيا لإعادة إعمار غزة والدفاع عن القضية الفلسطينية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو خلال مؤتمر صحفي بأنقرة / AA
10 أبريل 2025

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الخميس، مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف أردوغان: "سنواصل العمل مع إندونيسيا خلال الفترة المقبلة لإعادة إعمار غزة والدفاع عن القضية الفلسطينية"، مؤكداً أن مواقف تركيا متطابقة مع إندونيسيا إزاء قضايا المنطقة، وخصوصاً القضية الفلسطينية.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده تعطي الدبلوماسية أهمية كبيرة لإيجاد حلول جذرية حول الأزمات الحالية.

وتابع: "أجرينا تقييماً للخطوات التي يمكن اتخاذها لزيادة حجم التجارة (بين تركيا وإندونيسيا) إلى هدف 10 مليارات دولار بشكل متوازن يعتمد على المنفعة المتبادلة".

نتشارك التاريخ والرؤى”

من جانبه، قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إن بلاده وتركيا تتشاركان تاريخاً ورؤىً متشابهة.

وأضاف: "نعمل بشكل مشترك على إيجاد حل للقضية الفلسطينية وإحلال السلام في الشرق الأوسط"، وتابع : "نبحث أيضاً وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإحلال السلام فيها".

وقال الرئيس الإندونيسي خلال المؤتمر: "نحن، البلدين، نريد أن نكون قوة إيجابية في العالم الإسلامي، ومن هذا المنطلق علينا أن نتحمل هذه المسؤولية، وبصفتنا شركاء استراتيجيين، علينا أن نتحمل مسؤولية بناء نظام عالمي جديد".

وشكر سوبيانتو أردوغان وتركيا على حفاوة الاستقبال وجهود دعم التعاون بين البلدين، وأكد أن بلاده تريد تعاوناً أقوى مع تركيا في العام 75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما أعرب سوبيانتو عن إعجابه الشديد بالبلاد، قائلاً: "بالنسبة إلينا، تركيا امتداد للإمبراطورية العثمانية، وهي مصدر إلهام حقيقي لنا وللشعب الإندونيسي"، وأردف: "لذا يسعدنا التعاون معها، وخلال الفترة القادمة سنعمل معاً ونساهم بفاعلية في السلام العالمي".

توقيع اتفاقيات للتعاون

ووقَّعت تركيا وإندونيسيا 3 اتفاقيات خلال حفل أقيم، الخميس، في العاصمة أنقرة، بحضور رئيسَي البلدين.

وأجرى الرئيسان مباحثات ثنائية ومباحثات على مستوى الوفود في المجمع الرئاسي التركي، ثم حضرا حفلاً لتوقيع اتفاقيات ثنائية.

وشهد الحفل توقيع 3 اتفاقيات بين البلدين، وهي: مذكرة تفاهم بين رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) والمجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث، بشأن التعاون في إدارة الكوارث والطوارئ. ومذكرة تفاهم بين دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ومكتب الاتصال الرئاسي الإندونيسي بشأن التعاون في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والاتصال. واتفاقية للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والسياحة التركية ووزارة الثقافة الإندونيسية.

ويُجري سوبيانتو زيارة رسمية لتركيا، اليوم الخميس، تلبية لدعوة أردوغان.

مصدر:TRT ARABI
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