الحرب على غزة
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تصريحاته فاجأت تل أبيب.. مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط: حماس يمكنها أن تظل فاعلة سياسياً في غزة
قال ستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، إنه يمكن لحركة حماس أن تظل فاعلة سياسياً في غزة إذا نزعت سلاحها. في المقابل، أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن إسرائيل فوجئت بتصريحات ويتكوف.
تصريحاته فاجأت تل أبيب.. مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط: حماس يمكنها أن تظل فاعلة سياسياً في غزة
ستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط / Reuters
23 مارس 2025

وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء عبر الإنترنت مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون يوم السبت، انتقد فيها ويتكوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم وجود خطة استراتيجية بشأن غزة، قائلاً: "لا توجد خريطة ولا أفق، وهذا يؤدي إلى عدم الاستقرار".

وأكد ويتكوف أهمية فهم دوافع حماس، مشيراً إلى أنها ليست حركة عنيدة أيديولوجياً، وأنه يمكن إنهاء الصراع في غزة من خلال الحوار.

وفيما يتعلق بالمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، أشار إلى أن نتنياهو لا يظهر اهتماماً كافياً بقضية الأسرى، مضيفاً: "الشعب الإسرائيلي يريد عودة الأسرى، لكن نتنياهو يخالف الرأي العام في هذا الشأن، حتى وإن كنت لا أتفق معه دائماً في هذا الموضوع، إلا أنني أفهم منتقديه".

كما لفت ويتكوف إلى أهمية دور قطر في المفاوضات، مؤكداً ضرورة أن تدرك الحكومة الإسرائيلية أهمية التفاوض جنباً إلى جنب مع الضغط العسكري. وأضاف أن غزة لا يمكن أن تحقق مستقبلاً مستداماً عبر المساعدات وحدها، وأن الفلسطينيين لهم الحق في الحلم بمستقبل أفضل.

وفي تعليق على تصريحات ويتكوف، لفتت صحيفة يديعوت أحرونوت أيضاً إلى أن إسرائيل فوجئت بهذه التصريحات، وقالت إنها تُظهر أن واشنطن لم تعد ترى الأمور كما يراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واستأنفت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة فجر الثلاثاء الماضي، ما أسفر حتى يوم السبت عن استشهاد 634 فلسطينياً وإصابة 1172 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

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