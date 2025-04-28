الحرب على غزة
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"العدل الدولية" تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
تبدأ محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات استماع مخصصة لبحث مدى التزام إسرائيل "ضمان وتيسير" إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
"العدل الدولية" تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
تحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها. / Reuters
28 أبريل 2025

ويأتي عقد هذه الجلسات، التي ستستمر أسبوعاً، استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تقدّمت به العام الماضي، طالبت فيه المحكمة بإصدار رأي استشاري بشأن المسؤوليات القانونية المترتبة على إسرائيل بعد منعها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في بعض المناطق.

وبموجب قرار طرحته النرويج، طلبت الجمعية العامة من المحكمة إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل القانونية تجاه "ضمان وتيسير إيصال الإمدادات الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين دون عوائق وفي أسرع وقت ممكن".

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قراراً دعت فيه 137 دولة من أصل 193 إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها القانونية تجاه الفلسطينيين، معربة عن "القلق البالغ" إزاء تدهور الوضع الإنساني.

ومن المقرر أن يكون ممثلو فلسطين من أوائل المتحدثين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الاثنين، خلال جلسات استماع تمتد على مدى خمسة أيام وتختتم الجمعة.

ولن تشارك إسرائيل في هذه الجلسات، على خلاف نحو 40 دولة ستقدّم مداخلاتها، فيما ستدلي الولايات المتحدة برأيها يوم الأربعاء.

ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضاً بالمحكمة العالمية، غير ملزِمة قانونياً، فإنها تحمل وزناً قانونياً وسياسياً مؤثراً، ولا تملك المحكمة سلطة تنفيذ قراراتها.

ودَعَت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الأسبوع الماضي، إسرائيل إلى التزام القانون الدولي وضمان مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

كما صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الجمعة، بأنه مارس ضغوطاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بإدخال الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر.

وفي يناير/كانون الثاني 2024 دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع الإبادة وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي مارس/آذار من العام ذاته، وبناءً على طلب جنوب إفريقيا، طالبت المحكمة باتخاذ تدابير إضافية لمواجهة المجاعة المتفاقمة في القطاع.

وأعلنت وكالة الأونروا، الأحد، نفاد مخزونها من الطحين في قطاع غزة، فيما أكد برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، نفاد مخزونه الغذائي بالكامل، محذراً من أن إغلاق المعابر منذ سبعة أسابيع يمثل "أطول حصار يشهده القطاع".

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي يفرض الاحتلال الإسرائيلي حظراً شاملاً على دخول الدواء والغذاء والوقود وكل الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة.

مصدر:TRT Arabi
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