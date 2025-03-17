أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده الخطوات المبادرة الحاسمة والمباشرة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن تركيا تسعى لتحقيق سلام دائم وعادل منذ بداية الحرب.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام رونين بار، ضمن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر ألفين وثلاثة وعشرين، لكن المستشارة القضائية للحكومة قالت إن نتنياهو لا يملك صلاحية هذا القرار، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يجب أن يخضع لمراجعة قانونية مسبقة.

وفي سياق متصل، كشفت تسجيلات لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي، إشادته بـ"الخداع" الذي مارسته حركة حماس عليهم قبل "هجوم السابع من أكتوبر"، فيما أظهر استطلاع للرأي أن نحو سبعين بالمئة من الإسرائيليين يرون أن إعادة الأسرى أهم من القضاء على الحركة.

على صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع السورية، إن "مجموعة من مليشيا حزب الله خطفت ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري عبر كمين قرب سد زيتا غرب حمص، واقتادوهم إلى الأراضي اللبنانية، ونفذوا تصفيتهم ميدانياً". من جهته، نفى مكتب العلاقات الإعلامية في حزب الله علاقة الأخير بأي أحداث تجري داخل الأراضي السورية.

ختاماً.. أعلنت جماعة الحوثي استهدافها حاملة طائرات أمريكية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، رداً على “العدوان الأمريكي على اليمن”، وذلك وسط تأكيد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الهجمات ضد الحوثيين ستتواصل.