سوريا الجديدة
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الشرع يلتقي زعماء ومسؤولين على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي
عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، سلسلة لقاءات مكثفة على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا.
الشرع يلتقي زعماء ومسؤولين على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي
الشرع يلتقي علييف على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي / AA
11 أبريل 2025

وأفادت الرئاسة السورية، في سلسلة منشورات عبر منصة إكس، بأن الشرع وصل إلى تركيا، اليوم، للمشاركة في النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي، حيث عقد عدة لقاءات مع زعماء ومسؤولين على هامش الفاعلية.

والتقى الشرع، إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن.

كما عقد الشرع والشيباني، لقاءين منفصلين مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، ورئيسة كوسوفو فيوسا عثماني. ولم تصدر على الفور تفاصيل بشأن مضمون هذه اللقاءات.

وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت فاعليات النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي "ADF2025"، الذي يُعقد خلال الفترة بين 11 و13 أبريل/نيسان الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات دولية.

ويُقام المنتدى برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم وزارة الخارجية التركية، وذلك في مركز المؤتمرات بمنطقة بيليك التابعة لولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

مصدر:TRT Arabi
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