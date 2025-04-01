وحسب ما ذكر موقع ذا إنترسبت (The Intercept) الإخباري، أصدرت سلطات الهجرة أوامر الترحيل، بموجب قانون الهجرة الألماني بحق 4 أشخاص يحملون الجنسيات الأمريكية والأيرلندية والبولندية.

وأُبلغ المقيمون أن يغادروا البلاد قبل 21 أبريل/نيسان، وسيجري ترحيلهم قسراً في حال بقائهم بعد هذا التاريخ. وأشار الخبر إلى أن قرار الترحيل يأتي بعد توجيه اتهامات لهم تتضمن إلحاق الضرر بالممتلكات ووصف الشرطة بـ"الفاشية"، والمشاركة في احتجاجات داخل حرم جامعة، ورفع شعارات محظورة.

ولفت الموقع إلى أن قرار الترحيل جرى اتخاذه بناءً على ضغوط سياسية، وأن الأشخاص المعنيين لم يُدانوا بأي جريمة حتى الآن. كما أشار الخبر إلى أن مسؤولاً رفيع المستوى في دائرة الهجرة في برلين عبر عن مخاوفه بشأن ترحيل هؤلاء الأشخاص، موضحاً أن إلغاء حرية سفر المواطنين الأوروبيين ليس له أساس قانوني كافٍ، وأن ترحيل هؤلاء الأشخاص سيكون مخالفاً للقانون.

وفي ردّ لوزارة الداخلية بولاية برلين على استفسار قدمه مراسل وكالة الأناضول، جرت الإشارة في البيان إلى أن إدارة الهجرة قررت في مارس/آذار إنهاء إقامة 4 أشخاص من جنسيات أجنبية على صلة بالأحداث التي وقعت في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في جامعة برلين الحرة.

وذكر البيان أن مجموعة كانت تغطي وجوهها دخلت بالقوة إلى مبنى الجامعة، إذ ارتكبت جنايات مختلفة بما في ذلك إلحاق الضرر بالممتلكات.

من جهة أخرى، أفاد محامي المقيمين الأجانب الأربعة، ألكسندر غورسكِي، في تصريحات لصحيفة "دير تاجسشبيغل" أنه قد رفع دعوى قضائية ضد قرار الترحيل المتعلق بموكليه.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.