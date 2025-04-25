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11 قتيلاً في هجوم مسيّرة للدعم السريع على مخيم للنازحين شمالي السودان
أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، مقتل 11 شخصاً وإصابة 22 آخرين، بينهم أطفال ونساء، جراء استهداف مخيم للنازحين بطائرة مسيّرة "تتبع للدعم السريع"، وذلك في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمالي البلاد.
11 قتيلاً في هجوم مسيّرة للدعم السريع على مخيم للنازحين شمالي السودان
People displaced by RSF attacks on Zamzam camp shelter in Tawila / Reuters Archive
25 أبريل 2025

وقالت وزارة الصحة بالولاية، في بيان، إن "ضحايا الهجوم الغاشم الذي استهدف مخيم المقرن للنازحين في مدينة عطبرة بلغ 11 قتيلاً، بينهم أطفال، إضافة إلى 22 مصاباً بجروح متفاوتة".  

وفي بيان منفصل، أكدت "شبكة أطباء السودان" (هيئة مستقلة) الحصيلة ذاتها، مشيرة إلى أن من بين القتلى "4 أطفال ووالدتهم"، محمّلة قوات الدعم السريع المسؤولية عن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرة مسيّرة.

وتابع البيان: "أصدر النائب العام توجيهاته بفتح دعوى جنائية عاجلة ضد مرتكبي الجريمة، تشمل المحرّضين والمشاركين في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مع التأكيد على تسريع إجراءات تقديم الجناة للعدالة".

ولم تصدر قوات الدعم السريع أي تعليق رسمي بشأن الهجوم حتى الساعة 10:45 بتوقيت غرينتش.

ويخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لمصلحة الجيش، وتسارعت انتصارات الأخير في الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقار أمنية وعسكرية.

وفي الولايات الـ17 الأخرى، لم تعد الدعم السريع تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 من ولايات إقليم دارفور (غرب).

مصدر:TRT Arabi
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