سياسة
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السعودية تعلن الأحد غرّة ذي الحجة وعيد الأضحى في 20 يوليو/تموز
أعلنت السعودية، مساء الجمعة، أن الأحد أول أيام شهر ذي الحجة (شهر الحج)، وعيد الأضحى في 20 يوليو/تموز الجاري. وللعام الثاني على التوالي، تقيم السعودية شعيرة الحج بعدد محدود يبلغ 60 ألفاً فقط من داخل المملكة بسبب وباء كورونا.
السعودية تعلن الأحد غرّة ذي الحجة وعيد الأضحى في 20 يوليو/تموز
السعودية تعلن الأحد غرة ذي الحجة وعيد الأضحى 20 يوليو/تموز / AFP
9 يوليو 2021

أعلنت السعودية، مساء الجمعة، أن الأحد أول أيام شهر ذي الحجة (شهر الحج)، وعيد الأضحى في 20 يوليو/تموز الجاري.

وذكر بيان صادر عن المحكمة العليا السعودية، أنّ "السبت هو المكمّل للثلاثين من ذي القعدة، والاثنين الموافق 19 يوليو/تموز، هو يوم الوقوف بعرفة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح البيان أنّ "أول أيام ذي الحجة سيكون الأحد لتعذّر رؤية هلال شهره، وعيد الأضحى، يوم 20 يوليو/تموز الجاري".

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مشاعر الحج، ويعد الوقوف بعرفة أهم مظاهره وركنه الأكبر.

واعتادت الدول الإسلامية أن تتبع السعودية في رؤية هلال شهر ذي الحجة، المرتبط بأداء الحج الفريضة الأعظم لدى المسلمين، والتي تحتضن مناسكها أراضي المملكة.

وللعام الثاني على التوالي، تقيم السعودية شعيرة الحج بعدد محدود يبلغ 60 ألفاً فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة خشية تداعيات وباء كورونا.

وشهد عام 1441 هجرياً 2020 ميلادياً موسماً استثنائياً للحج، جراء تفشي جائحة كورونا، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج، في 2019، من كل أرجاء العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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