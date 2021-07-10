سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 10 يوليو/تموز 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 10 يوليو/تموز 2021
الرئيس التركي قال إن بلاده ستنفذ مهمة تأمين مطار كابل في أفغانستان بأفضل طريقة ممكنة / AA
10 يوليو 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يعلن الاتفاق مع واشنطن على "ترتيبات" تأمين مطار كابل، وطالبان تعلن سيطرتها على 85% من أفغانستان.

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أردوغان: اتفقنا مع واشنطن على "ترتيبات" تأمين مطار كابل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، أن أنقرة وواشنطن اتفقتا على "ترتيبات" تولّي قوات تركية تأمين مطار كابل بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. [TRT عربي]

وبيّن أردوغان أن تركيا حددت ما تقبله وما لا تقبله في هذه المهمة، مضيفاً أنها "ستنفذ هذا الإجراء في أفغانستان بأفضل طريقة ممكنة". [TRT عربي]

طالبان تسيطر على 85% من أفغانستان وتقول إنها لا تهدف إلى "اغتصاب السلطة"

أعلن وفد حركة طالبان في موسكو أن الحركة "لا تهدف إلى اغتصاب السلطة بالكامل" في أفغانستان. [TRT عربي]

وأوضح ممثل مكتب الدوحة للحركة مولوي شهاب الدين ديلاور: "لقد استولينا على 174 مركزاً إقليمياً في أفغانستان. كل هذا لا يمكن أن يجري بقوة السلاح، وهذا يدلّ على أن المجتمع الأفغاني قد سئم إدارة كابل وموسكو". [TRT عربي]

وقال ديلاور إنهم يحاربون تنظيم داعش الإرهابي في البلاد، مبيناً بقوله: "سنتخذ مبادرات لضمان عدم بقاء داعش في أفغانستان نهائياً". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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