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أردوغان يعلن الاتفاق مع واشنطن على "ترتيبات" تأمين مطار كابل، وطالبان تعلن سيطرتها على 85% من أفغانستان.

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أردوغان: اتفقنا مع واشنطن على "ترتيبات" تأمين مطار كابل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، أن أنقرة وواشنطن اتفقتا على "ترتيبات" تولّي قوات تركية تأمين مطار كابل بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. [TRT عربي]

وبيّن أردوغان أن تركيا حددت ما تقبله وما لا تقبله في هذه المهمة، مضيفاً أنها "ستنفذ هذا الإجراء في أفغانستان بأفضل طريقة ممكنة". [TRT عربي]

طالبان تسيطر على 85% من أفغانستان وتقول إنها لا تهدف إلى "اغتصاب السلطة"

أعلن وفد حركة طالبان في موسكو أن الحركة "لا تهدف إلى اغتصاب السلطة بالكامل" في أفغانستان. [TRT عربي]

وأوضح ممثل مكتب الدوحة للحركة مولوي شهاب الدين ديلاور: "لقد استولينا على 174 مركزاً إقليمياً في أفغانستان. كل هذا لا يمكن أن يجري بقوة السلاح، وهذا يدلّ على أن المجتمع الأفغاني قد سئم إدارة كابل وموسكو". [TRT عربي]

وقال ديلاور إنهم يحاربون تنظيم داعش الإرهابي في البلاد، مبيناً بقوله: "سنتخذ مبادرات لضمان عدم بقاء داعش في أفغانستان نهائياً". [TRT عربي]