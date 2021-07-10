قالت صحيفة لوفيغار الفرنسية، إن تركيا أضحت خلال 15 عاماً فقط، من أبرز منتجي الطائرات المسيرة المسلحة في العالم.

جاء ذلك في تقرير خاص أعدته لوفيغارو التابعة لأكبر شركات الأسلحة الفرنسية "داساولت"، حول الطائرات المسيرة، خصصت جزءاً منه للمسيرات التركية.

وعنونت الصحيفة الجزء الخاص بتركيا بـ"تكنولوجيا في خدمة السياسة الخارجية التركية"، أوضحت فيه أن مسيرات "كارغو 2" التركية لعب ت دوراً مهماً في النزاع بين الحكومة الليبية ومليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

وأضافت أن المسيرات التركية ساهمت في ارتقاء تركيا في سوق الصناعات الدفاعية، لافتة إلى أنها أخذت تنافس نماذج المسيرات الأمريكية والإسرائيلية والصينية خلال 15 عاماً فقط.

وأشارت إلى أن مسيرات تركية مثل كارغو، وبيرقدار، وأنكا، وقره يل، وألباغو، تتمتع بأسعارها المناسبة إلى جانب فاعليتها الكبيرة.

ولفتت إلى بدء تركيا استخدام مسيراتها في العمليات الخارجية اعتباراً من 2016، موضحة أنها أدت مع الزمن دوراً كبيراً في عملية تحرير إقليم قره باغ الأذربيجاني.

وأردفت بأن المسيرات التركية تواصل الانتشار حول العال ممع مرور الوقت، إذ تبيعها تركيا لدول عدة مثل قطر وأذربيجان وأوكرانيا وتونس.

وقالت إن بولندا، العضو في الناتو، توصلت إلى اتفاق مع تركيا مؤخراً على شراء مسيرات، مضيفة أن دولاً مثل لاتفيا والمجر وألبانيا تُبدي اهتماماً بالمسيرات التركية.