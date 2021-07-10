سياسة
2 دقيقة قراءة
"لوفيغارو" الفرنسية: تركيا أصبحت من أبرز منتجي المسيرات في العالم
في تقرير خاص أعدته لوفيغارو التابعة لأكبر شركات الأسلحة الفرنسية "داساولت"، حول الطائرات المسيرة، خصصت جزءاً منه للمسيرات التركية، قالت الصحيفة الفرنسية إن تركيا أضحت خلال 15 عاماً فقط، من أبرز منتجي الطائرات المسيرة المسلحة في العالم.
"لوفيغارو" الفرنسية: تركيا أصبحت من أبرز منتجي المسيرات في العالم
 المسيرات التركية ساهمت في ارتقاء تركيا في سوق الصناعات الدفاعية / AA
10 يوليو 2021

قالت صحيفة لوفيغار الفرنسية، إن تركيا أضحت خلال 15 عاماً فقط، من أبرز منتجي الطائرات المسيرة المسلحة في العالم.

جاء ذلك في تقرير خاص أعدته لوفيغارو التابعة لأكبر شركات الأسلحة الفرنسية "داساولت"، حول الطائرات المسيرة، خصصت جزءاً منه للمسيرات التركية.

وعنونت الصحيفة الجزء الخاص بتركيا بـ"تكنولوجيا في خدمة السياسة الخارجية التركية"، أوضحت فيه أن مسيرات "كارغو 2" التركية لعب ت دوراً مهماً في النزاع بين الحكومة الليبية ومليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

وأضافت أن المسيرات التركية ساهمت في ارتقاء تركيا في سوق الصناعات الدفاعية، لافتة إلى أنها أخذت تنافس نماذج المسيرات الأمريكية والإسرائيلية والصينية خلال 15 عاماً فقط.

وأشارت إلى أن مسيرات تركية مثل كارغو، وبيرقدار، وأنكا، وقره يل، وألباغو، تتمتع بأسعارها المناسبة إلى جانب فاعليتها الكبيرة.

ولفتت إلى بدء تركيا استخدام مسيراتها في العمليات الخارجية اعتباراً من 2016، موضحة أنها أدت مع الزمن دوراً كبيراً في عملية تحرير إقليم قره باغ الأذربيجاني.

وأردفت بأن المسيرات التركية تواصل الانتشار حول العال ممع مرور الوقت، إذ تبيعها تركيا لدول عدة مثل قطر وأذربيجان وأوكرانيا وتونس.

وقالت إن بولندا، العضو في الناتو، توصلت إلى اتفاق مع تركيا مؤخراً على شراء مسيرات، مضيفة أن دولاً مثل لاتفيا والمجر وألبانيا تُبدي اهتماماً بالمسيرات التركية.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us