أفاد التليفزيون الإيراني الجمعة، بأن هجوماً إلكترونياً محتمَلاً على شركة السكك الحديدية الحكومية، أحدث "فوضى غير مسبوقة" وتسبب في تعطل خدماتها.

وقال المصدر إن الفوضى لحقت بالمحطات في جميع أنحاء البلاد، وأدت إلى إلغاء وتأخير مئات الخطوط.

وأضاف أن لوحات إعلان المغادرة أظهرت عمليات إلغاء شاملة، وظهر على واجهتها رسالة مفادها: "تأخير طويل في أعقاب هجوم إلكتروني".

كما أشار إلى أن المخترقين نشروا رقم هاتف مكتب المرشد الأعلى لإيران كرقم للاتصال للحصول على مزيد من المعلومات.

وأدى الهجوم السيبراني إلى تعطيل عمل مكاتب التذاكر، والموقع الإلكتروني للسكك الحديدية الوطنية وخدمات الشحن حسب المصدر ذاته.

وفي سياق الفوضى التي شهدتها البلاد الجمعة، وقع في اليوم ذاته انفجار قرب مقر التليفزيون الحكومي بالعاصمة طهران.

وأفادت وسائل إعلام محلية بينها وكالة "فارس" (خاصة)، بأن الانفجار وقع شمالي طهران، قرب حديقة "ملت" المجاورة لمقر التليفزيون الإيراني.

فيما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية (خاصة) عن مسؤول أمني قوله إن الانفجار "وقع داخل حديقة ملت". وأضاف أنه حتى الساعة 10:46ت.غ لم يتضح ما إذا كان الانفجار "هجوماً إرهابياً أو حادثاً عرضياً".

بدورها أوضحت السلطات الإيرانية أن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا، حسب وكالة "تسنيم".

يُشار إلى أن تقارير إعلامية كانت أشارت إلى أن الانفجار وقع في منطقة تقع غربي العاصمة الإيرانية، إلا أنها عادت وحددته شمالي المدينة.