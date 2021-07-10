سياسة
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شاهد | الجيش التركي يتسلم منظومة دفاع جوي محلية الصنع
أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، تسليم القوات المسلحة منظومة "حصار A" للدفاع الجوي بعناصرها كافة. والمنظومة هي نظام صاروخي للدفاع الجوي منخفض الارتفاع، وتتمتع بقدرة تأثير 360 درجة والتعامل مع 6 أهداف في آن واحد.
شاهد | الجيش التركي يتسلم منظومة دفاع جوي محلية الصنع
تتمتع منظومتا "حصار A" و"حصار O" بقدرة تأثير 360 درجة، والتعامل مع 6 أهداف في آن واحد / AA
10 يوليو 2021

أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، تسليم القوات المسلحة منظومة "حصار A" للدفاع الجوي بعناصرها كافة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب دمير على تويتر السبت، حول آخر المستجدات بشأن منظومات "حصار" محلية الصنع.

وأكد دمير تسليم منظومة ​​​​"حصار A" (نظام صاروخي للدفاع الجوي منخفض الارتفاع) للجيش، ودخول منظومة "حصار O" (للدفاع متوسط ​​الارتفاع) مرحلة الإنتاج التسلسلي.

وتتمتع المنظومات بقدرة تأثير 360 درجة والتعامل مع 6 أهداف في آن واحد.

ومنظومة "حصار A" يبلغ مداها 15 كلم، في حين يبلغ مدى "حصار O" خمسة وعشرين كلم.

وتتميز منظومات "حصار" بالقدرة على العمل في مختلف الظروف الجوية بفاعلية ضدّ الطائرات الحربية والمروحيات وصواريخ جو-أرض، والمسيرات، وصواريخ كروز.

وتتولى شركتا "أسيلسان" و"روكيتسان" إنتاج المنظومات بإمكانيات محلية، في حين يتولى معهد بحوث وتطوير الصناعات الدفاعية التابع لمؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي التركية "TÜBİTAK SAGE" إنتاج الرؤوس الحربية لصواريخ المنظومة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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