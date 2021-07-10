سياسة
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مُسيَّرة "أقنجي تيها" التركية تتجاوز 13 ساعة طيران متواصل بحمولة فوق طن
نجحت مُسيَّرة "بيرقدار أقنجي تيها" التركية في التحليق المتواصل لمدة 13 ساعة و24 دقيقة وعلى متنها حمولة وزنها 1360 كغ. وأفادت شركة بايكار التركية بأنّ الطائرة زُوّدت بقنبلة مِن إنتاج مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي "توبيتاك" خلال تجربة يوم الجمعة.
مُسيَّرة "أقنجي تيها" التركية تتجاوز 13 ساعة طيران متواصل بحمولة فوق طن
مُسيّرة "أقنجي تيها" تتجاوز 13 ساعة طيران متواصل وعلى متنها حمولة وزنها 1360 كغ / AA
10 يوليو 2021

نجحت مسيّرة "بيرقدار أقنجي تيها" التركية في التحليق المتواصل لمدة 13 ساعة و24 دقيقة، وعلى متنها حمولة وزنها 1360 كغ (3 آلاف باوند).

وأفادت شركة بايكار التركية السبت بأنها تواصل تطوير مُسيَّرات بيرقدار أقنجي تيها بإمكانيات محلية ووطنية تحت قيادة رئاسة الصناعات الدفاعية.

وأضافت أن المُسيَّرة نجحت في اختبار حمل 3 آلاف باوند لمدة 13 ساعة و24 دقيقة خلال التجارب بمدينة تشورلو التابعة لولاية تكيرداغ (شمالي غرب).

وأردفت بأن المُسيَّرة أظهرت أداءً قوياً بتحليقها على ارتفاع 30 ألف قدم (9 آلاف و114 متراً).

وأوضحت أنّ الطائرة زُوّدت بقنبلة مِن إنتاج مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي "توبيتاك" خلال تجربة يوم الجمعة.

وكانت بيرقدار أقنجي تيها سجلت رقماً قياسياً من حيث الارتفاع في تاريخ الطيران التركي الخميس بتحليقها على علو 38 ألفاً و39 قدماً (11 ألفاً و594 متراً).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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