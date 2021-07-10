نجحت مسيّرة "بيرقدار أقنجي تيها" التركية في التحليق المتواصل لمدة 13 ساعة و24 دقيقة، وعلى متنها حمولة وزنها 1360 كغ (3 آلاف باوند).

وأفادت شركة بايكار التركية السبت بأنها تواصل تطوير مُسيَّرات بيرقدار أقنجي تيها بإمكانيات محلية ووطنية تحت قيادة رئاسة الصناعات الدفاعية.

وأضافت أن المُسيَّرة نجحت في اختبار حمل 3 آلاف باوند لمدة 13 ساعة و24 دقيقة خلال التجارب بمدينة تشورلو التابعة لولاية تكيرداغ (شمالي غرب).

وأردفت بأن المُسيَّرة أظهرت أداءً قوياً بتحليقها على ارتفاع 30 ألف قدم (9 آلاف و114 متراً).

وأوضحت أنّ الطائرة زُوّدت بقنبلة مِن إنتاج مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي "توبيتاك" خلال تجربة يوم الجمعة.

وكانت بيرقدار أقنجي تيها سجلت رقماً قياسياً من حيث الارتفاع في تاريخ الطيران التركي الخميس بتحليقها على علو 38 ألفاً و39 قدماً (11 ألفاً و594 متراً).