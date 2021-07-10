أعلن الاتحاد الأوروبي السبت أنه بات يمتلك كمية من اللقاحات تكفي لتطعيم 70% من السكان البالغين ضد فيروس كورونا الذي تواصل متحوّرته دلتا التفشي في العالم، مما يثير المخاوف من تداعيات الحضور الجماهيري الكثيف للمباراة النهائية لكأس أوروبا في كرة القدم الأحد في لندن.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت: "بحلول الغد سنكون قد وزعنا نحو 500 مليون جرعة على جميع أنحاء أوروبا".

وتابعت بأن كوفيد-19 "لم يُهزم بعد، لكننا مستعدون لمواصلة توفير اللقاحات، بما في ذلك ضد المتحورات الجديدة".

وتواصل المتحوّرة دلتا الأكثر عدوى تفشيها ما يثير قلقاً كبيراً.

وإزاء التزايد المطّرد للإصابات بوباء كوفيد-19 المسجل منذ عدّة أيام وخصوصاً بين الشبان، قررت منطقة كاتالونيا ذات الحكم الذاتي في شمال شرق إسبانيا معاودة فرض قيود.

وعلى غرار كاتالونيا عاودت هولندا السبت فرض القيود بعدما ازدادت الحصيلة اليومية للإصابات بسبعة أضعاف خلال أسبوع لتصل إلى سبعة آلاف حالة جديدة الجمعة.

وفيما بات الكاتالونيون والهولنديون محرومين من النوادي الليلية لمدة غير محددة، عاد الفرنسيون الجمعة إلى الحانات الليلية لأول مرة منذ مارس/آذار 2020، مع تسجيل بعض البلبلة.

والمتحورة التي ظهرت بالأساس في الهند هي النسخة الأكثر انتشاراً منذ ظهور الوباء مطلع 2020 في الصين، وتتسبب بطفرات وبائية في آسيا وإفريقيا وبارتفاع عدد الحالات مجدداً في أوروبا والولايات المتحدة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من "خطورة" المرحلة الحالية من الجائحة.

وأعلنت روسيا السبت تسجيل حصيلة وفيات يومية قياسية بكوفيد-19 بلغت 752 حالة، وسبق أن أعلنت هذا الشهر أربع مرات تسجيل أرقام قياسية على صعيد الوفيات اليومية، علماً بأن حصيلة الإصابات اليومية المسجّلة السبت بلغت 25 ألفاً و82 إصابة.

من جهتها أعلنت كوريا الجنوبية التي اعتُبرت طويلاً نموذجاً يحتذى به على صعيد احتواء الجائحة، 1378 إصابة إضافية السبت، في حصيلة قياسية لليوم الثالث على التوالي في بلاد تتهيّأ عاصمتها سيول لقيود ستكون الأكثر صرامة منذ بداية الجائحة.

ومددت الأرجنتين الجمعة قيودها الصحية حتى 6 أغسطس/آب وأبقت حدودها مغلقة غير أنها رفعت عدد الأرجنتينيين والمقيمين الذين سمح لهم بدخول البلد.

واعتباراً من الأربعاء ستغلق مالطا حدودها أمام المسافرين غير الملقحين، وقال وزير الصحة المالطي: "نحن أول بلد في أوروبا يتّخذ هذا التدبير".

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 4,013,756 شخصاً على الأقل في العالم منذ ظهور الوباء أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019 في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الجمعة.

وتسجل الولايات المتحدة أعلى حصيلة تصل إلى 606,806 وفيات من أصل 33,812.977 إصابة.

في هذا السياق يثير حضور 65 ألف شخص المباراة النهائية لكأس أوروبا بكرة القدم في لندن بين إيطاليا وإنجلترا الأحد مخاوف كبيرة.

كذلك تثير الاحتفالات المرتقبة خارج الملعب بعد انتهاء المباراة مزيداً من المخاوف في بلاد رفعت غالبية القيود التي كانت تفرضها لاحتواء فيروس كورونا، علماً بأنها لم تسلم من المتحوّرة دلتا، إذ سجّلت المملكة المتحدة مدى الأسبوع الماضي نحو 30 ألف إصابة يومياً.

ومن المقرر رفع كل القيود المفروضة لاحتواء الجائحة في إنجلترا في 19 يوليو/تموز، واعتباراً من 16 أغسطس/آب سيعفى البالغون المحصّنون بالكامل لقاحياً، ممن خالطوا مصابين من الخضوع للحجر لمدة عشرة أيام.