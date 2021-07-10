أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت اختتام مناورات "الأناضول-21" للقوات الخاصة المشتركة التي احتضنتها قيادة القوات الخاصة في العاصمة أنقرة.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "المناورات التي شاركت فيها قوات خاصة من تركيا وألبانيا وأذربيجان وقطر وكازاخستان وباكستان وأوزبكستان نفذت بنجاح".

وأرفقت الدفاع التركية تغريدتها بمشاهد للمناورات التي انطلقت في 28 يونيو/حزيران الماضي.

يشار إلى أن الهدف من المناورات هو تطوير الصداقة والتعاون والتنسيق بين عناصر القوات الخاصة المشاركة وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير قدراتها على أداء العمليات معاً.