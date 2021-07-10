سياسة
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سلطنة عُمان: لن نكون ثالث دولة خليجية تطبّع مع إسرائيل
قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي السبت إنّ بلاده لن تكون ثالث دولة خليجية تطبّع مع إسرائيل. وأوضح أنّ بلاده مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني "ونحترم القرارات السيادية للدول مثلما نتوقع احترام الغير لقراراتنا السيادية".
سلطنة عُمان: لن نكون ثالث دولة خليجية تطبّع مع إسرائيل
عمان: نحترم القرارات السيادية للدول مثلما نتوقع احترام الغير لقراراتنا السيادية / AA
10 يوليو 2021

قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي السبت إنّ بلاده لن تكون ثالث دولة خليجية تطبّع مع إسرائيل.

جاء ذلك في مقابلة للبوسعيدي مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية رداً على سؤال "هل ستخطو عمان نحو تطبيع علاقاتها مع إسرائيل باعتبارها ثالث دولة خليجية (بعد البحرين والإمارات)؟".

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي وقّعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في احتفال بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وقال البوسعيدي: "لن نكون ثالث دولة خليجية كما ذكرت ولكننا مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونحترم القرارات السيادية للدول مثلما نتوقع احترام الغير لقراراتنا السيادية".

وتأتي مقابلة البوسعيدي عشية أول زيارة يجريها سلطان عمان هيثم بن طارق الأحد للسعودية لمدة يومين لتعزيز العلاقات.

وحول الزيارة أوضح البوسعيدي وجود "قمة مرتقبة بين العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز والسلطان العماني في مدينة نيوم شمال غربي المملكة"، متوقعاً "الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في كل المجالات" من دون تفاصيل أكثر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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