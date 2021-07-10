سياسة
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لبنان.. مصدر مطّلع يرجح تقديم الحريري تشكيلة حكومية جديدة
قال مصدر سياسي لبناني مطلع السبت إن من المرجح أن يقدم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تشكيلة وزارية الأسبوع المقبل إلى الرئيس ميشال عون، وكلف عون الحريري تشكيل حكومة في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
لبنان.. مصدر مطّلع يرجح تقديم الحريري تشكيلة حكومية جديدة
كلف عون في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الحريري تشكيل حكومة عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب / Reuters
10 يوليو 2021

قال مصدر سياسي لبناني مطلع لوكالة الأناضول السبت إن "من المرجح أن يقدم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تشكيلة وزارية الأسبوع المقبل للرئيس ميشال عون"‎.

ولم يضف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أي تفاصيل أخرى بالخصوص.

ومؤخراً لوّح الحريري بالاعتذار عن تشكيل الحكومة إذا استمر تعثر مهمته، وقال في تغريدة عبر تويتر منتصف يونيو/حزيران الماضي إن "الأولوية للتأليف قبل الاعتذار، الذي يبقى خياراً مطروحاً".

وفي ديسمبر/كانون الثاني الماضي أعلن الحريري أنه "قدم لعون تشكيلة حكومية من 18 وزيراً من أصحاب الاختصاص بعيداً عن الانتماء الحزبي".

إلا أن عون أعلن في وقت لاحق اعتراضه على ما سمَّاه "تفرُّد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصاً المسيحيين، من دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية".

وكلف عون في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الحريري تشكيل حكومة، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب لتعثُّر مهمته بتأليفها.‎

لكن الخلافات بينهما تحول دون تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب التي استقالت في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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