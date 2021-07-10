سياسة
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كورونا ينتشر بتونس بشكل واسع ودول بينها تركيا تهب لمساعدتها
سارعت عدة دول بينها تركيا إلى مساعدة تونس في الأزمة الصحية التي تشهدها جراء تفشي جائحة كورونا في مختلف محافظاتها. وأعلن السفير التركي لدى تونس تشاغلار فخري تشاكر ألب عزم بلاده إرسال مساعدات وتجهيزات طبية خلال الأيام القادمة، وفق بيان للبرلمان.
كورونا ينتشر بتونس بشكل واسع ودول بينها تركيا تهب لمساعدتها
دول تهب لمساعدة تونس لتخطي أزمة تفشي جائحة كورونا / AFP
10 يوليو 2021

سارعت عدة دول بينها تركيا لمساعدة تونس في الأزمة الصحية التي تشهدها جراء تفشي جائحة كورونا في مختلف محافظاتها.

وأعلن السفير التركي لدى تونس تشاغلار فخري تشاكر ألب، خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الجمعة، عزم بلاده إرسال مساعدات وتجهيزات طبية خلال الأيام القادمة، وفق بيان للبرلمان.

وصباح السبت وصلت إلى القاعدة العسكرية في العوينة بالعاصمة تونس وفق بيان للرئاسة التونسية، طائرتان عسكريتان مصريّتان محمّلتان بمعدات ومستلزمات طبية متنوعة وكميات من الأدوية وآلات مراقبة تنفس وأجهزة أكسجين مقدّمة من مصر.

والجمعة أعلنت سفارة الدوحة لدى تونس في بيان وصول طائرتين عسكريتين قطريتين إلى تونس، مشيرة إلى أنهما تحملان مساعدات طبية مكونة من مستشفى ميداني بسعة 200 سرير مجهز بجميع المستلزمات الطبية بالإضافة إلى 100 جهاز تنفس صناعي.

وفي الجزائر أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد في تصريحات لإعلام محلي "استعداد بلاده لتقديم يد العون إلى الشعب التونسي في مواجهة فيروس كورونا".

وفي السعودية أعرب ولي العهد محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس التونسي قيس سعيّد حسب بيان للرئاسة، عن "استعداد المملكة لتمكين تونس من كل ما تحتاج إليه من لقاحات وتجهيزات طبية وغيرها من المعدات الضرورية لمواجهة كورونا في أسرع وقت".

كما أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال اتصال أجراه الجمعة مع سعيّد أن بلاده "لن تدخر جهداً للوقوف إلى جانب تونس لمجابهة جائحة كورونا وتوفير معدات صحية خاصة لفائدة منطقة الجنوب التونسي"، حسب بيان للرئاسة التونسية.

وفي الكويت ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الجمعة أن جمعية الهلال الأحمر أعلنت "مساهمتها في توفير الاحتياجات الصحية والطبية لتونس"، مشيرة إلى أنها "لن تتوانى في دعم الشعب التونسي".‎

ومن دول الخارج بادرت جمعيات تونسية بإطلاق حملة دعم سعيا لإنقاذ البلاد من الوضع الوبائي الحرج، وذلك بالعمل على توفير مستلزمات صحية وإرسالها إلى تونس.

كما أعلنت جمعيات تونسية في دول أوروبية مختلفة عبر "الصفحة الرسمية لجمعيات المجتمع المدني بالخارج" في بيان إطلاقها "حملة شراء مكثف الأوكسجين" تحت شعار "معاً ضد كورونا".

والجمعة قالت وزارة الصحة التونسية إنّ البلاد "تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا في جل ولايات الجمهورية، وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضاً ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات"

مصدر:TRT عربي - وكالات
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