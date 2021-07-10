قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت الشكر لتركيا على ما تقدمه من دعم سياسي لفلسطين في المحافل الدولية وعلى مساعداتها لبلاده.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عقب لقاء جمع عباس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول وحضره مسؤولون من الجانبين شكر الرئيس الفلسطيني لأنقرة على جهودها في دعم بلاده.

وقالت "وفا" إنه جرى خلال الاجتماع "الحديث عن آخر تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعمها وآخر تطورات المصالحة الوطنية الفلسطينية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضافت: "جرى التوافق على تنسيق جهود الدعم التركي للقدس وجميع المناطق الفلسطينية في الضفة وغزة".

وشدد عباس وفق الوكالة "على أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والمستوطنين على المسجد الأقصى وأحياء القدس ووقف الاستيطان وهدم المنازل وغيرها من الممارسات الإجرامية للاحتلال على أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية".

كما أكد عباس "أهمية مواصلة اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين"، ورحب باستضافة الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة في مدينة رام الله بالضفة الغربية قريباً (لم يحدد موعداً لذلك).

وحسب الوكالة "قدم عباس الشكر على موافقة تركيا اعتبار المنطقة الصناعية التركية في جنين (شمالي الضفة الغربية) لها نفس الإعفاءات والمميزات للمناطق الصناعية في تركيا، الأمر الذي يشجع الشركات التركية لإقامة صناعاتها في هذه المنطقة".

ودعا عباس إلى "الإسراع في تهيئة البنية التحتية بهذه المنطقة الصناعية وبدء استضافة الشركات التركية لإقامة صناعات مفيدة للجانبين".

وفي 13 فبراير/شباط الماضي حصل اتحاد الغرف والبورصات التركية "TOBB" على تصريح لإقامة منطقة صناعية في جنين، ونشرت الجريدة الرسمية التركية قرار رئيس الجمهورية حول الموضوع.

وأكد عباس "سعي القيادة الفلسطينية لتوحيد أرضنا وشعبنا والذهاب إلى الانتخابات بمجرد التمكن من عقدها في مدينة القدس الشرقية".

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

لكن عباس قرر في 30 أبريل/نيسان الماضي تأجيل الانتخابات "إلى حين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية بمشاركة الفلسطينيين في القدس المحتلة بالانتخابات".

والجمعة ذكر بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن زيارة عباس ستستمر بين 9 و11 يوليو/تموز الجاري، لبحث العلاقات الثنائية بين الجانبين من كل النواحي.