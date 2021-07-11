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أردوغان يقول إنه لا سلام ما دامت إسرائيل مستمرة بسياسة الاستيطان، ومصر تُجدد رفضها الإضرار بمياهها وتقول إنّها جاهزة للسيناريوهات كافّة.

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خلال لقائه عباس.. أردوغان: لا سلام ما دامت إسرائيل مستمرة بسياسة الاستيطان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد لقاءه الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت أن من غير الممكن إرساء السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة ما دامت إسرائيل مستمرة بسياسات الاحتلال وضم الأراضي. [TRT عربي]

وأكد أردوغان خلال اللقاء أن تركيا لن تلتزم الصمت حيال الظلم الإسرائيلي في فلسطين. [TRT عربي]

وأعرب عن امتنانه لمسار العلاقات الإيجابية مع فلسطين على كل الصعد، لا سيما الاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم والسياحة. [TRT عربي]

مصر تُجدد رفضها الإضرار بمياهها وتقول إنّها جاهزة للسيناريوهات كافّة

قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي السبت إنّ القاهرة لن تسمح بتعرّض موردها المائي لأي ضرر، وإنها جاهزة للتعامل مع السيناريوهات كافّة بشأن سد "النهضة" الإثيوبي. [TRT عربي]

وأكد أن "تنسيقاً كاملاً بين جميع أجهزة الدولة للتعامل حول قضية سدّ النهضة بلا تسرع في اتخاذ أي قرار، بل تجري دراستها بتأنٍّ حتى يحدَّد الوقت لتنفيذ أي سيناريو". [TRT عربي]