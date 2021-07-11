تلقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحق هرتسوغ أكد خلاله “أهمية العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”، حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وحض ملك الأردن على “تكثيف الجهود المستهدفة التوصل إلى هذا الحل، سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة”.

من جهته غرد هيرتسوغ عبر تويتر قائلاً: “تحدثت هذا المساء مع الملك عبد الله الثاني الذي هنأني بتولي رئاسة إسرائيل، وأكدت أهمية العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا التي ستخدم السلام والتعاون الإقليمي”.

وأضاف: “أخبرت جلالته بأني أنوي العمل على تقوية الروابط بين بلدينا لأجل منفعة شعبينا والمنطقة بأسرها”.

ونُصب هيرتسوغ، الزعيم السابق لحزب العمل، وهو في الستين من عمره الأربعاء، الرئيس الحادي عشر لإسرائيل خلفاً لرؤوفين ريفلين.

ومفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ عام 2014، ويدعم الأردن حل الدولتين حلاً وحيداً للنزاع.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التقى العاهل الأردني سراً الأسبوع الماضي في عمان، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي من البلدين.

وأعلن الطرفان الخميس عن لقاء جمع وزيرَي خارجيتيهما في الجانب الأردني من جسر الملك حسين (اللنبي)، اتفق خلاله على أن تبيع إسرائيل المملكة التي تعاني شح المياه 50 مليون متر مكعب إضافية لهذا العام. كما وافقت إسرائيل على رفع سقف الصادرات الأردنية للفلسطينيين من 160 مليون دولار سنوياً إلى 700 مليون.

ويعد الأردن الذي وقَّع اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1994 من الدول الأكثر افتقاراً إلى المياه في العالم ويعاني وضعاً مائياً حرجاً هذا الصيف مع عجز متوقع في المياه المخصصة للشرب بمقدار 40 مليون متر مكعب إثر تراجع محصول مياه الأمطار.