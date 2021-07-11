سياسة
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جرعات تطعيم كورونا تتجاوز 3 مليارات والإصابات أكثر من 187 مليوناً
تجاوزت حصيلة جرعات تطعيم كورونا حول العام 3.39 مليار جرعة حول العالم، فيما وصلت الإصابات إلى أكثر من 187 مليوناً بينهم أكثر من 4 ملايين وفيات.
جرعات تطعيم كورونا تتجاوز 3 مليارات والإصابات أكثر من 187 مليوناً
سجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق حول العالم منذ اكتشاف أول إصابة في الصين              / AFP
11 يوليو 2021

تجاوزت حصيلة جرعات تطعيم كورونا حول العالم بحلول السبت 3.39 مليار جرعة من اللقاحات، حسب إحصائيات موقع "Ourworldindata".

وحلّت الصين في المركز الأول بأكثر من 1.37 مليار جرعة، ثم الهند بـ368 مليوناً و99 ألفاً، والولايات المتحدة 332 مليوناً و97 ألفاً، والبرازيل بـ112 مليوناً و77 ألفاً.

وتلقت ألمانيا 81 مليوناً و33 ألفاً، وبريطانيا 80 مليوناً و7 آلاف جرعة، تلتها فرنسا 59 مليوناً و12 ألفاً، ثم تركيا في المركز التاسع بأكثر من 57 مليوناً و33 ألفاً.

ووفق موقع "ورلدوميتر" تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 187 مليوناً و185 ألفاً، توفي منهم ما يزيد على 4 ملايين و40 ألفاً.

فيما سجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وقد احتلّت الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات تليها الهند ثم البرازيل، أما في الدول العربية فقد جاءت العراق في المرتبة الأولى بأعلى عدد إصابات، تليها الأردن ثم الإمارات، وفق إحصاء لوكالة رويترز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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