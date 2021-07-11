سياسة
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"هربوا ليلاً كاللصوص".. نتنياهو وعائلته يغادرون مقر رئاسة الوزراء
بعد 12 سنة في الحكم غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو المقر الرسمي لإقامة رئيس الحكومة في القدس عقب تشكيل حكومة جديدة أطاحت به من سدة الحكم.
"هربوا ليلاً كاللصوص".. نتنياهو وعائلته يغادرون مقر رئاسة الوزراء
نتنياهو وعائلته غادروا المقر في جنح الظلام
11 يوليو 2021

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو مقر إقامته الرسمي في القدس بوقت مبكر من الأحد بعد نحو شهر على منح الحكومة الجديدة برئاسة القومي اليميني نفتالي بينيت الثقة.

وقال متحدث باسم العائلة في بيان: "غادرت عائلة نتنياهو المنزل في شارع بلفور بعيد منتصف الليل".

ورصدت خلال عطلة نهاية الأسبوع شاحنات وسيارات سوداء خارج مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكان زعيم حزب الليكود اليميني شغل رئاسة الوزراء لمدة 12 عاماً متتالية وفترة سابقة استمرت ثلاث سنوات، وهو ما يعتبر سابقة في إسرائيل.

وبقي نتنياهو في الحكم على الرغم من محاكمته بتهم تتعلق بالفساد التي ينفيها ويقول إنها مؤامرة تحاك ضده من قبل خصومه.

وجرت أربع انتخابات في إسرائيل خلال أقل من عامين، فيما شهدت البلاد أطول فترة جمود سياسي، قبل أن يزاح نتنياهو عن الحكم.

وأدى رئيس الوزراء القومي المتشدد نفتالي بينيت الذي يقود ائتلافاً حكومياً متبايناً آيديولوجياً اليمين الدستورية في 13 يونيو/حزيران المنصرم.

وعلى الرغم من ذلك استمر رئيس الوزراء السابق باستضافة كبار الشخصيات في مقر إقامته مثل سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، نيكي هايلي.

وكان مكتبا نتنياهو وبينيت أعلنا أواخر الشهر الماضي، العاشر من يوليو/تموز موعداً نهائياً لمغادرة رئيس الوزراء السابق مقر الإقامة.

وغادر نتنياهو المقر بعيد منتصف ليل الأحد بعد وقت قصير من الموعد النهائي المتفق عليه.

وعلقت جماعة "وزير الجريمة" التي عكفت على تنظيم احتجاجات أسبوعية خارج مقر إقامة نتنياهو السابق منذ أكثر من عام، على طريقة خروجه.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "إن المتهم وعائلته هربوا كاللصوص في الليل".

وسيستلم رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد مقر الإقامة الرسمي في وقت لاحق الأحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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