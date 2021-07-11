توقفت محطات القطار ومواقع وزارة النقل الإيرانية عن العمل السبت بعد تعطيل إلكتروني أصاب أنظمة الكمبيوتر التابعة للوزارة، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".

وشهد قطاع السكك الحديد "فوضى غير مسبوقة" في المحطات، بسبب تأجيل مئات القطارات أو إلغائها، فيما أوضحت وكالة أنباء فارس في تقرير حُذف لاحقاً أن هذه الفوضى يعتقد أن تكون حدثت بسبب "هجوم إلكتروني".

ويبدو وجود محاولات لإخفاء الهجوم أو التشكيك في حدوثه، فقد أعلن المتحدث باسم سكك الحديد الإيرانية صادق سكري أنه "لم يتعرض قطاع النقل في البلاد لتعطيل أو هجوم سيبراني"، وفق تصريحه لوكالة "إسنا" الإيرانية.

لكن صحيفة الغارديان البريطانية أشارت إلى صورة سابقة نشرتها وكالة أنباء فارس في تقريرها المحذوف، وأظهرت صفوفاً من رحلات القطار التي جرى إلغاؤها في لوحة المغادرة والوصول للمحطة، التي أظهرت رسالة تقول: "تأخيرات طويلة بسبب الهجمات الإلكترونية".

وفي وقت سابق حذر وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد جهرمي من احتمالية تعرُّض البلاد لهجمات سيبرانية من خلال برنامج الفدية الذي أصاب عدداً هائلاً من المؤسسات في الولايات المتحدة والسويد الأسبوع الماضي.